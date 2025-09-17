Investigados siete vecinos de Badajoz por su implicación el robo de más de 1.000 kilos de uva

La Guardia Civil ha investigado a siete vecinos de Badajoz, por su implicación en la sustracción de más de 1.000 kilos de uva en una explotación agrícola de la localidad pacense de Valdebotoa.

La actuación se inició a finales de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las sustracciones que se estaban produciendo de una clase de variedad determinada de uva cultivada en una finca del municipio de Valdebótoa, que contabilizada un peso total de unos 1.050 kg sustraídos, con un valor de unos 5.000 euros.

Ante estos hechos, y en el marco de controles establecidos, agentes del Equipo ROCA sorprendieron hasta en dos ocasiones a varios vehículos sospechosos en el interior de la finca, cuyos conductores al detectar la presencia de la Guardia Civil se dieron a la fuga, abandonando en el lugar parte de la uva que tenían ya recolectadas y preparadas en cajas para su carga, unos 200 kilos.

En una de estas actuaciones, se pudo interceptar a un turismo ocupado por cinco vecinos de Badajoz, vinculados familiarmente y con numerosos antecedentes por hechos similares, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Con el desarrollo de la investigación, datos de los vehículos y la identidad de los participantes en la sustracción del fruto, a los cinco identificados en el vehículo y a los otros dos coautores de las acciones delictivas, se les instruyeron diligencias por su implicación en la sustracción de 1.050 kilos de uva pertenecientes a la finca de Valdebótoa, que supuestamente expusieron para su venta clandestina en mercadillos de esta capital pacense.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.