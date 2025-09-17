El mercado de flores y plantas en la plaza Alta de Badajoz no podrá inaugurarse este sábado

El mercado de flores y plantas que se iba a celebrar en la plaza Alta de Badajoz finalmente no podrá inaugurarse el próximo sábado 20 de septiembre como se había anunciado. Así lo ha comunicado el centro comercial abierto del Casco Antiguo a través de redes sociales.

En julio se anunció que cada segundo sábado de mes el barrio histórico de la ciudad iba a acoger un mercado dedicado al comercio de flores y plantas. En concreto, se celebrarían en los soportales de la plaza Alta, bajo las Casas Coloradas. Uno de los objetivos con el que se programa es para dotar de actividad comercial el Casco Antiguo, una medida que se une al rastro de antigüedades que se celebra cada primer sábado de mes.

Buena aceptación

Este mercado se ideó para cualquier empresa cuya actividad estuviera vinculada con las flores y la plantas. Directamente como floristerías o viveros, pero también de manera indirecta como las de artesanía, decoración, moda o bisutería.

Para la que iba a ser la primera edición de esta iniciativa ya había 21 puestos confirmados. Estos tenderos procedían de los sectores de floristerías, viveros, bonsáis, cactus, artesanía relacionada con el mundo botánico o con las suculentas, entre otros, como ha confirmado a este diario Marci Pulido, organizadora de este evento. 10 de las 21 solicitudes las recibió en las primeras 24 horas desde que se anunció esta actividad. Del mismo modo, Pulido señala que basándose en la respuesta de la ciudadanía y de los participantes "está claro que es un mercado que la gente quiere".

Esta iniciativa ha sido ideada por la propia Marci Pulido, dinamizadora y gestora cultural, y cuenta con la colaboración del ayuntamiento y de las asociaciones de vecinos y empresarios del Casco Antiguo.

Trámites administrativos sin resolver

Los comerciantes y el público tendrán que esperar por ahora. "Finalmente, no podremos inaugurarlo el 20 de septiembre como estaba previsto", han comunicado a través de redes sociales. Según han justificado, están "a la espera de que se resuelvan algunos trámites administrativos". Estos puntos son necesarios para poder comenzar con esta actividad novedosa en la ciudad "con todas las garantías".

Desde la organización señalan que van a "hacer todo lo necesario para que el mercado pueda realizarse como estaba planteado los segundos sábados de cada mes". Pulido desestima la opción de dar una nueva fecha: "No me atrevo a decirla por las circunstancias que vivimos", señala.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Badajoz aseguran que "la concejalía de Comercio está implicada en este proyecto y que se sigue trabajando en todos los trámites para que salga adelante con éxito esta iniciativa".