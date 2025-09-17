La resolución de recursos al procesamiento de David Sánchez se conocerá el próximo martes

La Audiencia de Badajoz comunicará este próximo martes, 23 de septiembre, su resolución única contra los recursos al auto de procesamiento a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación pacense, ha informado esta institución judicial.

Si su decisión es ratificar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, el cual tendría lugar en la Audiencia Provincial.

Por contra, si la resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz es atender la exposición de motivos elevada por la Fiscalía y los once investigados contra el auto, quedaría rechazada la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado.

El Ministerio Público y los once investigados, entre ellos también el actual secretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presentaron recursos contra el auto de procesamiento.

Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción del caso -la investigación se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias- en procedimiento abreviado.

En su auto de transformación, Biedma decidió procesar a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El recurso presentado por Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, recoge que el proceso ha tenido "carácter político, instrumental y teleológico". A juicio del letrado, no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso "se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares".

Asimismo, la Fiscalía también pidió archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, ha pedido tres años de prisión por los delitos continuados de prevaricación en concurso con el de tráfico de influencias y de nombramiento ilegal.

Aunque Gallardo es diputado autonómico, lo que hubiera conllevado que el juicio fuera asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por su aforamiento, su acta de diputado se oficializó coincidiendo en fechas con el citado auto, un hecho que el propio TSJEx calificó de "fraude de ley", avalando así lo ya expresado por Beatriz Biedma.

Para esta última, la adquisición de la condición de diputado autonómico de Gallardo y, por ende, su aforamiento, se acometió para intentar "eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial".