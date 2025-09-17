José Francisco Fernández-Tejeda dará en Badajoz una conferencia sobre la Legión Romana

El licenciado en Historia José Francisco Fernández-Tejeda Vela ofrecerá en Badajoz una conferencia sobre la Legión Romana.

La actividad tendrá lugar el próximo viernes, día 19, a las 19,00 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la capital pacense.

Será presentada por Antonio Fernández Arias, teniente del Arma de Artillería, anteriormente Mayor del Grupo de Artillería de Campaña XI encuadrado en la Brigada de Infantería Mecanizada Extremadura XI situada en la Base General Menacho en Bótoa.

La conferencia constituye la primera de un ciclo dedicado al estudio y análisis de la legión romana, a la que se ha calificado (inexactamente) como la fuerza de infantería más poderosa del mundo antiguo.

Así, durante la conferencia se establece por qué es inexacta esa tradicional afirmación, apunta en nota de prensa El Corte Inglés.

De este modo, se señalarán los principales hitos de la historia de la legión explicando sus modificaciones y esbozando las consecuencias de ellas, haciendo hincapié en el origen, y las reformas de Cayo Mario y de Augusto, dedicando un comentario a cómo el cine, especialmente el norteamericano, ha llegado a formar criterio en todo el público, sobre cómo era la legión.

Originario de Ciudad Real, Fernández-Tejeda inició su formación académica en los Marianistas. Fundó y mantuvo en la emisora de radio de Ciudad Real el espacio de música 'La música de ahora en el ayer'.

Posteriormente se graduó como ingeniero industrial, lo que le llevó a ocupar cargos en la dirección de Telefónica, entre ellos director Comercial en Badajoz (Subdirector Provincial).

La curiosidad intelectual lo llevó a licenciarse en Historia. Su dedicación y pasión por la investigación le valieron un cuádruple master en Historia Antigua culminando su trayectoria académica con un título de Doctor en Historia.