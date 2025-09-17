La ‘Ruta 091’ de la Policía Nacional de Badajoz que se celebra el 26 de octubre ya cuenta con más de 400 inscritos

La nueva edición del cross solidario ‘Ruta 091’ de la Policía Nacional en Badajoz que se celebra el 26 de octubre ya cuenta con más de 400 personas inscritas. En esta ocasión, todos los fondos recaudados se destinarán en beneficio de la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba).

Así lo ha anunciado hoy el secretario general de la Jefatura Superior de Policía, Fernando Rodríguez, en el acto de presentación de esta iniciativa, la que define como «un evento donde rebosa el cariño y la ilusión por parte de los organizadores».

Esta octava edición trae consigo varias novedades, siendo la más importante el cambio de circuito, llevado a cabo a petición de los corredores. Tendrán lugar dos travesías, de 15 kilómetros y de 5 kilómetros, respectivamente, y una caminata, además de una carrera infantil. Todas partirán del mismo lugar, la explanada del mercadillo de los martes.

La carrera de 15 kilómetros saldrá a las 10.30 horas en dirección al Puente Real, para cruzarlo y continuar por la margen derecha en dirección Portugal hacia el azud. Posteriormente, se atraviesa el río por la pasarela peatonal de la ‘Charca de los Pollos’ y se regresa por la margen izquierda hasta la meta, que se situará en el mismo lugar de la salida. A las 10.40 y a las 10.45 horas saldrán la carrera de 5 kilómetros y la caminata respectivamente, en ambos casos en dirección al Puente Real, tras lo que continúa por el parque de la margen derecha y cruza el Puente de Palmas para regresar por el paseo fluvial. El turno de la carrera infantil llegará a las 12.00 horas.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 20 de octubre en la web de la Ruta 091, con un precio de 12 euros para adultos y de 10 euros para los menores, con bolsa del corredor y camiseta conmemorativa, además de una fila cero sin opción a camiseta. Los dorsales se recogerán del 22 al 24 de octubre en El Corte Inglés.

Junto a las pruebas, la Policía Nacional montará una zona de ocio para tomar un refresco en la explanada del mercadillo de los martes. Además, también se llevarán a cabo exposiciones y se han solicitado medios especiales, como guías caninos o vehículos, que también participarán en la carrera y en las exposiciones si las condiciones climatológicas lo permiten.