El Torneo Internacional de Fútbol Infantil ‘Ciudad de Talavera la Real’ cumple diez años

El Torneo Internacional de Fútbol Infantil ‘Ciudad de Talavera la Real’ cumple una década haciendo realidad los sueños de cientos de niños y de miles de aficionados. La iniciativa comenzó hace diez años con la idea de promocionar el fútbol base en Talavera la Real. Los niños que practican esta modalidad deportiva en el municipio han cuadruplicado su número. En 2015 comenzó una iniciativa que ha cristalizado en la creación de equipos de prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles… Todos ellos formados por una veintena de monitores en una escuela deportiva municipal que se ha convertido en un referente no solo regional, sino también nacional e internacional. De hecho, muchos de los que comenzaron participando en esas primeras ediciones son en la actualidad figuras internacionales.

Cartel del 10 Torneo Internacional Fútbol Infantil 'Ciudad de Talavera La Real'. / EL PERIÓDICO

Desde el 19 al 21 de septiembre Talavera la Real se convierte en el epicentro del fútbol base infantil con un torneo en el que participan los siguientes equipos: Real Madrid CF, Atlético de Madrid, SL Benfica, Sporting CP, CD Gévora, AD Hispanolusa, FBCD Catarroja y EMD Talavera. Las espadas están en todo lo alto.

PROGRAMACIÓN y CALENDARIO X Torneo Internacional de Fútbol Infantil Talavera la Real 2025. / EL PERIÓDICO

Real Madrid, un clásico

La alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho Cortés, recuerda que el Real Madrid es el club que está presente desde la primera edición y ha sido fiel a su compromiso con este torneo. Destaca como novedad en esta décima edición la participación el FBCD Catarroja, municipio con el que mantienen un especial vínculo, pues se le ayudó tras el paso de la DANA el año pasado. “A los niños les hizo mucha ilusión participar en un torneo en el que concurrían equipos de tanta relevancia nacional e internacional. Nos comentaron que habían estado mucho tiempo sin jugar al fútbol porque en su campo no estaba en condiciones. Pensamos que una buena idea es que los niños vinieran a disfrutar de un torneo de estas características”, explica la edil.

Manuela Sancho Cortés, alcaldesa de Talavera la Real. / EL PERIÓDICO

Otra de las satisfacciones de Manuela Sancho y de los niños del municipio es que muchas estrellas consolidadas han pasado por esta competición de fútbol-base. “Algunos niños me recuerdan que hace unos años vieron en el Campo de Fútbol Municipal ‘Manuel García Carpallo’ a jugadores de la cantera de grandes equipos que ahora están en activo. Para mí el deporte base es lo más bonito”.

Jornada del domingo 21 de septiembre. / EL PERIÓDICO

Escuela Deportiva Municipal

Talavera la Real puede presumir de tener una escuela deportiva municipal espectacular y no solo de fútbol infantil, sino de otras muchas disciplinas deportivas. Solo en fútbol cuenta con unos 400 inscritos en 13 equipos de diferentes categorías. El objetivo del torneo es darles un aliciente.

Los cuartos de final se juegan en la mañana del sábado 20 de septiembre y las semifinales serán por la tarde. El domingo 21 de septiembre se jugará el 5 y 6 puesto, el 3 y 4 puestos a las diez y once de la mañana. La gran final será a las 12.15 horas, tras la cual se celebrará una concurrida y emocionante entrega de premios.

Cartel del X Torneo Internacional de Fútbol Infantil / EL PERIÓDICO

Una jornada inolvidable

El Estadio Municipal ‘Manuel García Carpallo’ vive una jornada para el recuerdo, con sus gradas llenas de aficionados y familiares de los deportistas. “Es el fútbol más puro y el más bonito. Es impresionante ver el corazón que tienen esos niños”, concluye la alcaldesa de Talavera la Real.