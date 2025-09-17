Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias

Vecinos de la plaza Francisco Vera de Badajoz, que hace apenas unos días reclamaban en este diario la necesidad de contar con un acceso de emergencias, se muestran ahora “esperanzados” ante la posibilidad de que su petición se materialice. Técnicos del servicio municipal de Bomberos han visitado recientemente la zona y trabajan en la elaboración de un informe para evaluar la viabilidad del proyecto.

La plaza peatonal, situada en la barriada de Valdepasillas, dispone de tres accesos principales —por las calles Salvador de Madariaga, José Alcoba y Antonio Martínez Virel—, aunque en ninguno de ellos es posible la entrada, ya que están ocupados por plazas de aparcamiento.

La propuesta vecinal pasa por suprimir dos o tres plazas, rebajar el bordillo de la acera e instalar una señal que prohíba estacionar, de modo que quede libre un acceso exclusivo que, en caso de urgencia, facilite la entrada a los vehículos de emergencia. Son medidas sencillas que, confían los residentes, puedan llevarse a cabo en breve. "Lo que sí puedo decir es que vinieron los técnicos al día siguiente de salir la noticia para hacer el informe técnico y crear la puerta de entrada y salida de emergencia. Desconocemos el informe, pero por lo visto está en proceso. Es lo que sabemos", indica Miguel Ángel González, uno de los vecinos, que explica que la esperanza nunca se pierde. "Por lo menos han demostrado voluntad y el informe ya está en marcha. Eso es cierto, estamos esperanzados".

Cabe recordar que el incendio declarado en una vivienda de esta plaza el pasado día 5 de septiembre, volvió a encender la queja vecinal por el difícil acceso de los bomberos a los bloques de pisos en los que residen cerca de 80 familias.

Otras necesidades

José Basago, el presidente de la comunidad, ha criticado que hay otros dos problemas "graves" en la plaza. Uno de ellos tiene que ver con el deterioro que está sufriendo el firme a causa del arbolado. "Lo que tenemos son pinos piñoneros que tienen la raíz muy somera y eso está levantando las baldosas" y un problema más, relacionado con los juegos infantiles que están muy poco dotados. "El castillo que había se pudrió por debajo y no lo han vuelto a reponer, también ha desaparecido un tobogán y hay un columpio que está casi siempre roto", apunta.

Intervención del ayuntamiento

No obstante, ya se están dando algunos pasos, y el Ayuntamiento de Badajoz ha adjudicado un lote de mejoras consistente en la reposición de elementos del área infantil, por 18.500 euros.

Además, está realizando trabajos de mantenimiento, retirando los trozos de losetas levantadas que podían verse días atrás en el suelo, y que suponían un obstáculo para los viandantes, especialmente para los niños y las personas mayores.

Por otro lado, los operarios han comenzado a podar este lunes los pinos piñoneros. Por el momento, se han rebajado las ramas de siete pinos y los trabajadores municipales tienen orden de podar todos los que hay en la plaza (alrededor de 20). El objetivo es descargar el peso de estos árboles para ganar visibilidad y hacer más accesible esta localización. "Hay algunas ramas que están muy próximas a los toldos de las fachadas y eso en un momento dado, también puede ser un peligro en caso de incendio", relatan los vecinos.