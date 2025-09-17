Santiago García Villegas

Vídeo | En marcha los trabajos de rehabilitar el puente de Cantillana en Badajoz

Movimientos en el histórico puente de Cantillana sobre el río Gévora. No es que se vaya a caer. Todo lo contrario. Es lo que se quiere evitar. Han comenzado los trabajos previos para la rehabilitación de esta construcción declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Actualmente, el proyecto para su recuperación se encuentra en fase de redacción, tras haber encargado la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a la empresa pública Ineco su elaboración. Para ello, es necesario llevar a cabo una serie de trabajos previos como mediciones, sondeos, estudios geotécnicos y ensayos, que se están realizando en estos momentos.