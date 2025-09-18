Adrián Rolo: "Cuando estoy triste pinto para evadirme"

El artista Adrián Rolo Cuevas (Badajoz, 1997), expone ‘Como la vida misma’, una colección de 16 cuadros, 6 tejas y 2 esculturas que pueden verse hasta el próximo 26 de septiembre en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), situado en la plaza de España.

Comenzó a destacar en la pintura desde muy joven, pero no fue hasta los 17 años cuando empezó a profesionalizarse, vendiendo retratos, ilustraciones digitales y productos personalizados —como camisetas o fundas de móvil— a su entorno más cercano.

Su primera exposición llegó en el año 2020. Desde entonces no ha dejado de encadenar distintas colaboraciones y proyectos artísticos en Badajoz y Portugal.

¿Cuál fue el punto de partida o la inspiración principal de estas pinturas?

En mis exposiciones siempre intento mezclar sensaciones y situaciones que voy viviendo mientras pinto, por eso suele haber una amalgama de cuadros que cuentan y simbolizan distintas historias aunque, el punto de conexión siempre es el mismo: los colores, la luz y la descomposición.

¿Qué técnicas o materiales ha empleado en esta serie y por qué los eligió?

En 'Como la vida misma' he empleado acrílico en prácticamente todas las pinturas menos en algunas ilustraciones que están expuestas a lo largo de la sala. En estas ilustraciones he utilizado tanto tinta china como pasteles oleosos, ceras blandas y rotuladores.

¿Cómo espera que reaccione el público pacense al contemplar su trabajo?

Me gustaría que lo explorasen y lo observaran. Que se pasen simplemente por la sala, que estén aquí un rato y que puedan disfrutar de esta paz. Es gratificante que el público observe las obras y las lleve a su terreno. A final a cada persona le transmite algo la obra y ve cosas distintas.

Aquí hay pinturas que, a pesar de ser abstractas, sí que tienen figuras: hay camas, gatos, personajes, perros, cocodrilos, peces, bambú o casas. Hay muchísimas cosas dentro del cuadro que al descomponerse no se ven a simple vista. Pero sí que es verdad que cada persona ve algo. De hecho, existe una palabra muy chula que cobra mucho sentido en esta obra. Pareidolia, que es cuando ves caras u objetos en manchas o en patrones naturales pero que a simple vista no dicen eso.

Su obra tiene un sello muy particular. ¿Cómo definiría su estilo pictórico y qué lo distingue de otros creadores de su generación?

Me gustan los detalles, el simbolismo, los planos entremezclados como si fueran cristaleras simulando un calidoscopio, por ejemplo, o un rosetón de una iglesia antigua gótica. Siempre intento que aparezcan ventanas por las que entra la luz que ilumina el cristal.

Ahora mismo estamos en un momento en el que hay arte para todos los gustos, tanto en artes manuales y pictóricas como artes más escénicas pero, si hay algo que quiero conservar y utilizar como diálogo en todas mis obras, eso es la línea, el color y las historias que hay dentro de los cuadros que con el paso del tiempo siguen estando ahí y no desaparecen.

¿Cuáles diría que han sido los hitos más importantes en su camino como artista?

Depende de cómo lo miremos. Quizás ha habido cosas importantes que me han ayudado a crecer y a que socialmente me sienta más aceptado. Al final, ciertos pasos que te invitan a seguir. Sin duda, para mí lo más importante ha sido entenderme mejor a través de lo que hago. Creo que al final hay muchos hitos o logros que son reconocidos, pero cuando tú vas aprendiendo a entenderte como persona con los años creces.

Siento que estos años han sido muy intensos y que la pintura me ha ayudado mucho a despejar el camino en ocasiones y a entender que no tengo que ser un molde para encajar, que es lo que siempre he hecho en mi vida, intentar no parecer lo que soy por vergüenza o por miedo, sino que más bien me ha hecho plantarme y hacerme sentir tal y como soy y no tener complejo de mostrarme vulnerable, apático o distante ante todo, porque al final así soy yo y cada persona es como es y la pintura ha sido clave en mi camino.

Cuando estoy triste, ese sentimiento se convierte en una energía distinta y cuando cojo los pinceles consigo meterme dentro del cuadro. Es algo espiritual, quizás como un ritual que me hace poder separarme un poco de mis pensamientos (que a veces son como un torbellino) y me ayuda a evadirme.

Para terminar, ¿en qué proyectos se encuentra inmerso actualmente o hacia dónde le gustaría orientar su obra en el futuro?

Como futuro más inmediato me gustaría presentarme a concursos de pintura al aire libre para probar con esa faceta y aventurarme dentro de mi propia ciudad. También me gustaría completar esta exposición para llevarla a otros lugares. Seguir pintando y seguir exponiendo, porque me encanta ver la obra montada en la sala y disfrutar del montaje.

Al final cuando la pintura sale de la casa y llega a la sala se convierte en un punto de encuentro, te liberas de la carga de estar en el taller y a la vez te renuevas al poder charlar con otras personas.