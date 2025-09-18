Badajoz agota las ayudas de suministros mínimos vitales

El Ayuntamiento de Badajoz ha agotado la partida de 366.250 euros que recibió de la Junta de Extremadura para ayudar a familias con problemas económicos a pagar las facturas de agua, luz o gas. Se denominan ayudas de suministros mínimos vitales (Sumivi). Se han presentado 1.071 solicitudes y se han beneficiado 606 usuarios, por lo que la media ha sido de 600 euros.

Este año las ayudas se convocaron el pasado 7 de abril y a partir del día siguiente se podían solicitar, hasta el 1 de octubre, salvo que se agotara el crédito. Es lo que ha ocurrido, por lo que el ayuntamiento ha cerrado la convocatoria y así lo publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia.

Eso no quiere decir que no se vayan a conceder más en lo que queda de año. El concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez, señala que hay ayuntamientos que no agotan la partida que les asigna la Junta, devuelven los fondos sobrantes y los que los han acabado entrarán en un segundo reparto. Así se ha venido haciendo en los últimos ejercicios.

Cuando el ayuntamiento reciba esta ayuda, se abrirá un segundo plazo. El concejal apunta que también esta ampliación se termina. «Desafortunadamente, la situación no va a mejor, todos los que estamos en la calle nos damos cuenta, como sociedad es una desgracia que tengamos que ayudar a la gente a pagar la luz, el gas o el agua, pero en la medida de lo posible, con los recursos que hay, intentamos que esa pequeña ayuda mejore las condiciones de muchas personas».