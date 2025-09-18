El cantante Fran Carrillo ofrece un concierto hoy en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

El cantante de Puebla de la Calzada, Fran Carrillo, ofrece un concierto en el Hospital Centro Vivo. Este músico de 31 años compagina desde hace años su carrera profesional como médico con su pasión, la música.

Cuando era un niño, con 8 años, inició sus estudios de piano, estudios que culminó consiguiendo el grado profesional a los 18. En 2012 ingresó en el Coro de Cámara de Extremadura con el que ha actuado en variados repertorios operísticos y sinfónicos en escenarios como el teatro romano de Mérida o el Teatro Real de Madrid, entre otros.

También ha pertenecido a diversos grupos musicales como la tuna de Medicina de Badajoz o el Coro Lobón En Sintonía del que es director.

Recientemente, Fran Carrillo ha dado un nuevo paso en su carrera artística como cantautor, publicando sus propias canciones. En la tarde de este jueves, este cantante ofrecerá un repaso por sus temas propios y también versionará algunos de los éxitos del panorama nacional. El patio central del Hospital Centro Vivo acogerá este recital a las 20.30 horas y su entrada es gratuita.