Chloe DelaRosa pondrá a bailar Badajoz "como la Lola"

Badajoz sonará este 19 de septiembre a Eurovisión. La extremeña Chloe DelaRosa, que el pasado año representó a España en el certamen juvenil con el tema “Como la Lola”, ofrecerá un concierto gratuito en El Hospital Centro Vivo a las 19.00 horas dentro de su primera gira nacional.

A sus nueve años, Chloe se ha convertido en uno de los nombres propios de la música juvenil tras conquistar a la audiencia europea con una propuesta que mezcla acento flamenco y música contemporánea. Ahora, regresa a su tierra para presentar el espectáculo que da nombre a su canción más reconocida.

Cartel del concierto de Chloe DelaRosa en Badajoz. / LCB

Natural de Guareña (Badajoz) e hija del músico David de la Rosa, la artista forma parte de una familia con fuerte tradición musical. Su trayectoria, iniciada desde muy pequeña, le ha permitido dar un salto que la sitúa ya en el mapa internacional.

El concierto se enmarca en el programa cultural Aniversario A2030, impulsado por la Diputación de Badajoz, que busca acercar propuestas culturales de primer nivel a toda la ciudadanía.