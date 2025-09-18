USO convoca huelga en el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz ante la falta de profesionales

La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) ha registrado ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de Extremadura la solicitud de mediación previa a la convocatoria de huelga indefinida en el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz.

El motivo de la convocatoria, que arrancaría el próximo 1 de octubre, es según el sindicato, que la Junta de Extremadura "no atiende adecuadamente" las necesidades del alumnado más vulnerable y a los trabajadores que desarrollan esta labor.

En nota de prensa, USO advierte así de que la situación en el centro es "insostenible", toda vez que "faltan profesionales, no se cubren vacantes y no se refuerza la plantilla pese al aumento de matrículas".

Al respecto, recuerda que la plantilla de Auxiliares Técnicos Educativos (ATEs) lleva meses advirtiendo de lo que iba a ocurrir, así como que en junio se reclamó por escrito la cobertura de plazas y la ampliación de personal, pero la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional "ha mirado para otro lado".

"Hoy, la realidad es que este curso hay 20 alumnos y alumnas más en el centro y menos profesionales para atenderlos. Esta falta de compromiso político supone un ataque directo a la calidad educativa, a la dignidad del alumnado con discapacidad y a los derechos laborales del personal ATE", subraya USO.

De este modo, exige a la Junta la cobertura "inmediata" de todas las vacantes y en incapacidad temporal, así como la ampliación de plantilla con al menos dos profesionales más, como según recuerda se pidió hace meses.

"No se trata de un capricho ni de una mejora opcional: es una cuestión de derechos fundamentales. Negar estos recursos es condenar a alumnos y alumnas con grandes necesidades de apoyo a una atención insuficiente y poner en riesgo su seguridad", subraya la organización sindical.