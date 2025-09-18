La Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la Agenda 2030

El Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz ha acogido este jueves el acto de presentación del décimo aniversario de la Agenda 2030, fecha que se celebrará con tres jornadas conmemorativas de actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objetivo de reforzar el compromiso de instituciones y ciudadanía con este proyecto.

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación provincial, ha tomado la palabra para recordar que «desde nuestra unión a este proyecto en 2019, hemos entendido la Agenda 2030 como algo más que un simple lema, siempre ha sido una auténtica hoja de ruta que nos guía hacia un futuro más justo, sostenible y próspero».

La presidenta ha reafirmado la importancia de los 17 ODS, «esos que tenemos el deber de explicar y comunicar mejor qué significa cumplirlos», para defender la Agenda 2030 de «ataques interesados y mal infundados que critican pero no presentan alternativas eficaces ni comprometidas con la igualdad y bienestar de los ciudadanos».

La vinculación de la institución provincial con esta iniciativa en 2019 se ha traducido en la puesta en marcha de dos Estrategias de Desarrollo Sostenible que suman 268 proyectos, algo que ha situado a la diputación en la primera posición del OpenODS Index por su transparencia y ha sido reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como Buena Práctica en materia de desarrollo sostenible.

El acto de presentación también ha contado con la presencia del Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha defendido a la Agenda 2030 ante "las numerosas críticas sin fundamento y sin contrastar que se vierten en redes sociales sobre esta iniciativa". En su intervención ha incidido en "el punto por el que más se ataca a la iniciativa" hoy en día, el cambio climático. «El cambio climático no es el origen de nuestro último enemigo, los incendios, pero sí que es el que los agrava. O luchamos contra ello y paliamos la situación o las consecuencias serán devastadoras», ha señalado.

Programa de actividades

El programa diseñado por la Diputación de Badajoz para este décimo aniversario durará hasta el próximo sábado 20. Tras el acto de presentación, se ha celebrado un taller de Lego para personal de la Diputación y ayuntamientos adheridos al proyecto Impulsa ODS Municipal, y un Mercado de Ideas para el mundo empresarial. Luego, la experta en gestión y estrategia empresarial Margarita Álvarez Pérez Zabala, considerada por la revista Forbes una de las 50 personas más influyentes de España, ha impartido la conferencia 'Claves para un futuro sostenible'. La jornada se cerraba hoy con actividades dirigidas a las personas mayores, que han incluido una merienda, un bingo temático sobre los ODS y la actuación de la cantante de copla Pilar Boyero.

El viernes 19 estará dedicado a la infancia y la juventud, con talleres creativos para escolares de Primaria y Secundaria, juegos didácticos como un Trivial sobre los ODS y actividades abiertas al público infantil y juvenil por la tarde, que culminaron con el concierto de Chloe DelaRosa, representante española en Eurovisión Junior 2024.

Por su parte, el sábado 20 será el turno del tejido asociativo, con un nuevo Mercado de Ideas y una mesa redonda titulada ‘De barrios y de pueblos. Los desafíos actuales para vivir y convivir en equilibrio’, en la que participarán representantes vecinales, técnicos y especialistas en medio ambiente, cultura y gestión pública.

De manera paralela, durante los tres días se podrá visitar en la Galería Central del Hospital Centro Vivo la exposición ‘Armazón’, una muestra de obras artísticas inspiradas en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.