Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales

Una empresa de desokupas ha acudido este jueves a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales. La inquilina, de origen ucraniano, llevaba varios meses sin pagar el alquiler al propietario del inmueble situado en la calle San Pedro de Alcántara.

La actuación comenzó a primera hora, en torno a las nueve y media. Hasta la vivienda se desplazaron varios trabajadores de la empresa Horus Desokupa. El dueño del inmueble había solicitado su intervención para recuperar la propiedad, compuesta por dos pisos y ocupada por dos inquilinos ilegales: una mujer con cinco meses de impago y un hombre que acumula ya diez meses sin abonar la renta.

La compañía sostiene que su labor es legal y que se centra en la mediación. En su página web se presentan como especialistas en desokupación en toda España. Ofrecen acuerdos extrajudiciales con los ocupantes, asesoramiento jurídico y medidas de seguridad para evitar nuevas ocupaciones. Además, prometen rapidez y aseguran que, si no logran recuperar la vivienda, devuelven el dinero al propietario.

En el caso de Badajoz, la empresa afirma haber alcanzado un acuerdo con la mujer para que abandone la vivienda sin compensación económica. “Estamos intentando que se marche sin dinero, solo con un acuerdo”, ha explicado a este medio el gerente de la compañía, Rafael Díaz. Respecto al otro inquilino, también de nacionalidad ucraniana, ha señalado que regresarán en los próximos días para intentar resolver su situación: “Dentro de un par de días volveremos para hablar con él”.

El operativo no se ha llevado a cabo en solitario. Varios agentes de la Policía Nacional han acudido a la zona durante la mañana. Según la versión de la empresa, los efectivos respaldaron su intervención. “La Policía se ha puesto de nuestro lado”, ha asegurado Díaz.