Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas

Durante los últimos cuatro días, Badajoz ha aparecido en los mapas oficiales de calidad del aire como la ciudad más contaminada de España. Lo hacía con cifras de contaminación propias de ciudades como Delhi o Bombay, muy por encima de cualquier registro habitual en la capital pacense. Sin embargo, esas mediciones no reflejaban la realidad: todo se debía a un fallo en la cabina de control de partículas, según ha confirmado este jueves a este medio la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura.

Los datos habían alarmado a parte de la población que accedió a las gráficas y vio cómo Badajoz figuraba como la ciudad con peor calidad del aire de España. El indicador llegó a marcar un índice de 188, valor que se considera "perjudicial para la salud": superaba los 300 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, cuando lo normal en la ciudad es no rebasar los 50 µg/m³.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico envió un a alerta sobre la lectura errónea de la contaminación del aire. / LCB

Para entender la magnitud: la legislación europea fija precisamente ese umbral de 50 µg/m³ como límite máximo de seguridad en un día. Superarlo de manera puntual puede ser asumible, pero cifras seis veces más altas, como la que reflejaban los gráficos, implicarían un episodio grave de polución, con riesgo directo para toda la población.

Las partículas PM10 son diminutas motas de polvo o ceniza, invisibles al ojo humano, capaces de penetrar en los pulmones al respirar. Los expertos advierten que, cuando alcanzan niveles tan altos, pueden provocar irritación ocular, tos, dificultad para respirar y agravar enfermedades como el asma o la bronquiolitis, además de aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares en la población más vulnerable. Por eso, de haber sido reales, las cifras eran tan preocupantes.

Pero nada de eso estaba ocurriendo. "Nunca tenemos más de 50, salvo que haya un incendio o algo parecido", ha explicado a La Crónica Isabel de Vega, jefa de servicio de la Consejería de Agricultura. Y es que como ha detallado De Vega, el problema estaba en las comunicaciones del analizador, que llevaba "tres o cuatro días" transmitiendo valores inválidos. Aunque la Junta los tenía invalidados en su propio sistema, aparecían como válidos en el Ministerio, que a su vez los volcaba los mapas públicos.

La decisión, ante el fallo técnico, ha sido dar de baja temporalmente la cabina en índice oficial hasta localizar y corregir el error. De este modo, se evita la difusión de los datos irreales y la alarma social que estos pudieran provocar.

La Consejería insiste en que la calidad del aire en Badajoz ha sido en todo momento la habitual y que la población no ha estado expuesta a ningún episodio extraordionario de contaminación.