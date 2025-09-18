El Gobierno de España mejorará las infraestructuras del aeropuerto de Badajoz, pero no incluirá el sistema antiniebla

El aeropuerto de Badajoz recibirá en los próximos años, entre el 2027 y el 2031, un paquete de inversiones por parte del Gobierno de España para mejorar sus infraestructuras y su tecnología.

Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia pública en el aeropuerto de Alicante. En los próximos años invertirán 12.888 millones de euros a través de la empresa semipública Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Las mejoras en Badajoz

El aeropuerto pacense se beneficiará de parte de esa inversión, aunque por el momento, se desconoce la cuantía de la misma, según ha declarado José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura. Entre los años 2027 y 2031, se trabajará en la mejora en dos sentidos: "Lo que viene en el plan de inversiones para el aeropuerto de Badajoz son dos aspectos concretos", ha dicho.

Por un lado, se realizará "la mejora del sistema de extinción de incendios y, por otra parte, una mejora en la torre de control". En cuanto al segundo punto, se renovarán elementos de campo y un sistema de ayudas visuales. Por tanto, redundarán en una mayor seguridad del aeródromo pacense.

A partir de este anuncio del presidente del Gobierno, según ha señalado José Luis Quintana, se pasarán a diseñar los proyectos específicos para cada una de las inversiones. Unas partidas presupuestarias, aunque desconocidas aún, vienen a sumarse a los "10 millones de euros" que "se han hecho en los últimos años" en estas instalaciones pacenses.

Según señalan desde la Delegación del Gobierno en Extremadura, estas inversiones en los años anteriores han ido destinadas a la reforma del edificio terminal, cuya estructura "ha experimentado la transformación más importante de las dos últimas décadas". Asimismo, "permitieron duplicar la superficie del edificio".

Sin sistema antiniebla

El delegado del Gobierno ha reconocido que la "tecnología para poder operar con niebla sigue en estudio". Al mismo tiempo, ha aclarado que aunque se incorporase ese sistema en las infraestructuras aéreas de Badajoz, "hay que ser conscientes que los aviones que llegan al aeropuerto no están habilitados con esa tecnología y muchos de los pilotos que vienen tampoco están homologados".

José Luis Quintana atiende a los medios de comunicación en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. / A. C.

Además, ha añadido que aunque "un aeropuerto cuente con esa tecnología no elimina en ningún caso la anulación por causa de niebla". Aunque ha reincidido en que este punto "sigue en estudio" y ha destacado que este es "un hecho más del firme compromiso del Gobierno de España con Extremadura". Aseverando que "ningún Gobierno ha invertido más en Extremadura como el Pedro Sánchez".

Aumento de pasajeros

Quintana ha reconocido que estas "son inversiones que pueden redundar en el aumento del número de pasajeros" al mejorar las infraestructuras y, por tanto, las experiencias de los usuarios.

Asimismo, Quintana ha destacado que Aena pone a disposición las infraestructuras y "las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar un aumento de destinos". Pero ha recordado, ante las preguntas de los medios de comunicación, que ahora "son otras instituciones las que tienen que apostar por ello".

12.888 millones en toda España

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Aena es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil. Gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos. Y como ha informado Pedro Sánchez se espera que en 2025 hayan pasado por los aeropuertos españoles más de 320 millones de pasajeros. En parte, ha justificado estos datos gracias a las mejoras que se han hecho en estos aeródromos: "En los últimos cinco años Aena ha invertido 3.000 millones de euros en la red", ha indicado. Una cifra significativa, ya que supone "un 70% más de lo que se destinó en los cinco años anteriores al 2018".

Asimismo, Sánchez ha destacado que estas partidas presupuestarias hablan de "mucho más que de infraestructuras e inversiones, hablan de comunicar a personas".