Gragera sobre las inversiones en el aeropuerto de Badajoz: "Estamos completamente limitados por la falta de sistema antiniebla"

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, asegura que las nuevas inversiones anunciadas este jueves por el Gobierno para el aeropuerto de Badajoz son insuficientes. Lamenta que no se haya incluido el sistema antiniebla en el aeródromo pacense: "Es una mala noticia escuchar que no se avanza", ha reconocido a este diario.

En la mañana de este jueves, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha anunciado un paquete de inversiones dotado de 12.888 millones de euros para la mejora de las infraestructuras de los aeropuertos operados por Aena. Entre otras instalaciones beneficiarias de estos fondos se encuentra el aeropuerto pacense. Según ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se trabajará entre los años 2027 y 2031 en el servicio de extinción de incendios y en la torre de control de estas instalaciones. Y ha reconocido que el sistema antiniebla se quedaba fuera de los proyectos, aunque "seguía en estudio".

"La pescadilla que se muerde de la cola"

El alcalde ha tachado de "justificaciones de por qué no se avanza" las palabras de Quintana. Lo dice respondiendo al delegado que apuntaba que incorporar este sistema en las infraestructuras aéreas de Badajoz no eran sinónimo de que no se cancelara ningún vuelo y ha señalado que "hay que ser conscientes que los aviones que llegan al aeropuerto no están habilitados con esa tecnología y muchos de los pilotos que vienen tampoco están homologados".

A ello, Gragera responde que "ninguna compañía que sepa que no va a poder tener en el aeropuerto ese sistema va a cambiar los aviones y, por tanto, es la pescadilla que se muerde de la cola". Y afirma que "los vuelos a Madrid y Barcelona están completamente topados y limitados por la falta del sistema antiniebla". En este sentido, señala que "un tercio de días de invierno" están afectados por esas cancelaciones lo que resta competitividad al aeropuerto.

"Critico la falta de ambición"

La ausencia de esta tecnología que ayudaría a operar desde la ciudad aun teniendo niebla es una cortapisa: "Critico la falta de ambición, hablamos de dotar al aeropuerto de mejores elementos, de más infraestructuras para poder soportar más vuelos, para poder ganar en capacidad".

En este sentido, cree que el crecimiento está limitado durante los meses de invierno si no se dispone de este sistema. Por ello, solicita al Gobierno "que rectifique, que nos permita crecer y ayude al crecimiento del aeropuerto". Asimismo, les reclama que siga creyendo en el mismo "igual que han creído otras aerolíneas como Binter".

Y afea la falta de este sistema necesario para Badajoz en las inversiones: "No puede ser que el Gobierno de España no apueste por un aeropuerto regional de referencia que funciona cuando se le dan las herramientas para ello y que ha demostrado ser capaz de crecer en pasajeros en los últimos años de manera exponencial".

Por ello, adelanta que no van a renunciar a este sistema y van a "seguir insistiendo para que el Gobierno tome en consideración esta propuesta y definitivamente lo implemente". Además, ha aclarado que no comparten las declaraciones del delegado del Gobierno en las que ha dicho que "son otras administraciones las que tienen que ayudar a crecer al aeropuerto".

Gragera afirma que "son ellos los que tienen la misión de dotarlo" para hacer posible ese crecimiento y una vez que eso esté hecho "desde luego nosotros acompañaremos, apoyaremos y estaremos pendientes del crecimiento de ese aeropuerto porque nos interesa a todos", ha sentenciado.