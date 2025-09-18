Investigado por provocar intencionadamente tres incendios forestales que afectaron a 25 hectáreas en Azuaga

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de este mismo municipio pacense, como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (incendio forestal intencionado).

La Guardia Civil investigaba los incendios forestales que se originaron en un mismo paraje dentro del término municipal azuagueño, concretamente dos durante el mes de junio y otro en el mes de julio, que afectaron a una extensión de 25 hectáreas aproximadamente de vegetación forestal de eucalipto, repoblación de pinos y encinas, así como de monte bajo.

En la extinción total de los mismos, participaron helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, bomberos, Agentes del Medio Natural, Protección Civil, así como diferentes patrullas de la Guardia Civil.

La colaboración de agentes de Policía Local de la localidad fue esencial para la investigación desarrollada por la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Azuaga, que consiguieron reunir las suficientes pruebas, tanto de las muestras recogidas durante la inspección pericial como de las manifestaciones obtenidas, para poder determinar que el origen de los incendios habría sido de manera intencionada, supuestamente por la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible existente.

Pesquisas con las que se pudo averiguar la implicación de uno de sus vecinos en la comisión de la acción delictiva, desconociendo hasta el momento las motivaciones que supuestamente tuvo esta persona para provocar los incendios.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva (tres incendios forestales intencionados), que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.

El ahora investigado se puede enfrentar a penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.