Jessica Flores presenta ‘Ivar: Desde el vientre de mamá’ en Ámbito Cultural de Badajoz

La escritora Jessica Flores, barcelonesa afincada en Zafra, presenta este jueves a las 19.00 horas en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz ‘Ivar: Desde el vientre de mamá’.

¿Se puede amar a alguien que aún no ha llegado? La respuesta de la autora es: "Sí, con cada suspiro, con cada sueño compartido entre mamá y su pequeño desde el primer instante".

Este libro es una carta abierta al amor más puro y profundo, el de una madre por su hijo que no llegó a nacer, pero que dejó huellas eternas en su corazón. A lo largo de este cuento infantil, la autora invita a recorrer un viaje íntimo y luminoso, lleno de palabras que acarician el alma. En él, el dolor se transforma en ternura y la ausencia en presencia.

Esta obra es un grito a la muerte perinatal y un abrazo para las madres que han amado desde antes del primer llanto. Flores lo presenta también como un recordatorio de que algunos hijos viven para siempre "entre estrellas y sueños". Y señala que es como un tributo al amor que trasciende la vida.

Sobre la autora

Jessica Flores, es una mujer de 27 años, nacida en Barcelona, que se mudó a Zafra (Badajoz), con nueve años. Durante muchos años fue patinadora profesional de patinaje artístico y se dedicó a la competición hasta los diecinueve años. Entonces emprendió el camino hacia la sanidad, lo cual le apasiona. Disfruta ayudando a la gente.

Con 21 años fue madre de su primera hija y descubrió el amor incondicional. Dos años después nació su segunda hija. Y cuando todo parecía ser perfecto, dos años más tarde, llegó la pérdida de su tercer hijo durante una etapa tardía del embarazo. Desde entonces, Jessica ha intentado encontrar el valor para transformar ese dolor y llegar a otras familias que necesitasen saber que no están solas.

Flores creyó que la mejor forma de honrar la memoria de su hijo era un cuento infantil. Esta obra a ella misma le sirvió para ayudar a los grandes olvidados del duelo: los hijos. Niños que no comprenden por qué y que también transitan su propio duelo, a menudo, silenciosos e ignorados.

En la actualidad, trabaja como entrenadora de patinaje artístico y como sanitaria y lo compagina con su faceta de madre mientras que escribe su segunda obra, una novela.