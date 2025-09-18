Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo

Las obras en la avenida Manuel Saavedra Martínez culminan tras cinco meses de ejecución. Los trabajos de calado han finalizado y tan solo quedan algunos remates para que la empresa pueda entregar la obra.

El pasado mes de marzo llegaron las máquinas a esta vía del barrio de San Fernando. Es una de las arterias de la margen derecha y por la que transitan a diario miles de vehículos. Con la intervención en este tramo central de la calle se culmina la renovación que comenzó el ayuntamiento hace años.

Renovación total de la avenida

La pasada legislatura comenzaron con las actuaciones en este entorno. Se inició por el tramo más alejado a la avenida de Elvas, luego se realizaron los acerados y el carril bici hasta la mencionada avenida y con estas intervenciones se completa la urbanización de una zona que se encontraba en condiciones mejorables.

Además, en 2021 se desdobló y urbanizó también la calle Pedro de Alvarado, que va desde el seminario hasta las vías del tren, que supone la prolongación de la avenida en la que se ha intervenido los últimos meses. En los últimos años se han planteado y ejecutado más de 1.000 metros lineales de carril bici.

Plano de las cuatro parcelas en las que se va a actuar repartidas en dos zonas en la avenida Manuel Saavedra Martínez. / La Crónica

Las obras de mejoras

En esta nueva obra se ha actuado sobre cuatro parcelas. Entre otras actuaciones de urbanización, se han creado nuevas vías, se han habilitado 110 plazas de estacionamiento sobre asfalto y se ha puesto en valor varias zonas verdes.

En concreto, se han adornado estos espacios con olivos con muchos años de vida y grandes piedras que crean parterres dentro de las zonas que en un futuro serán ajardinadas. También se han sustituido y renovado la red de abastecimiento, de saneamiento y la eléctrica de toda la zona. Además, han trabajado en la conexión de la avenida Manuel Saavedra Martínez con la calle Salvador García Sánchez, una de las vías perpendiculares.

Los últimos remates que faltan para que el ayuntamiento pacense pueda recepcionar la obra son de carácter menor como la finalización del pintado de los viales y aparcamientos.

Pese a la estimación que realizó Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz, a este diario en enero que planteaba el fin de las obras para final de 2025, la tramitación del contrato se ha agilizado y los trabajos se culminarán los próximos días. Este contrato salió a licitación el 30 de enero y la semana del 25 de marzo comenzaron las intervenciones en esta avenida. El plazo de ejecución era de cinco meses, tiempo que se cumpmle ahora.

En total, se han intervenido sobre un total de 10.000 metros cuadrados. De ellos, entre 5.000 y 6.000 son de nuevo pavimento y el resto se han convertido en zonas verdes. Este contrato fue adjudicado a la empresa Carlos González Díaz SL por un importe de 374.990 euros con IVA incluido.