Sale turbia del grifo
El PSOE de Badajoz urge que se solucione el problema del agua en Cerro Gordo
La portavoz cree que aún es más grave porque ocurre tras el «tarifazo» aplicado al recibo
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz reclama al equipo del PP que actúe «de inmediato» para resolver los problemas del suministro de agua en Cerro Gordo, donde los cortes constantes, la falta de presión y la turbidez lleva tiempo afectando a centenares de familias «demasiado tiempo y empeorado en el último mes», como denunció este diario.
Tras atender a vecinos afectados, la portavoz socialista, Silvia González, pide al alcalde, Ignacio Gragera, que les informe «con total transparencia y de manera continuada sobre lo que está pasando». Para González, el problema es aún más grave porque se produce tras el «tarifazo aplicado al recibo del agua». «El agua más cara de la historia de Badajoz no puede llegar sucia y sin presión a Cerro Gordo. Si se cobra más, el servicio tiene que ser mejor. Eso es gestión, lo demás es hipocresía”, comenta la portavoz.
Los socialistas califican de «inadmisible» la respuesta del propio ayuntamiento, que en declaraciones a la prensa trató de minimizar la situación asegurando que el agua era apta para el consumo. n
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo