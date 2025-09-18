El PSOE de Badajoz urge que se solucione el problema del agua en Cerro Gordo

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz reclama al equipo del PP que actúe «de inmediato» para resolver los problemas del suministro de agua en Cerro Gordo, donde los cortes constantes, la falta de presión y la turbidez lleva tiempo afectando a centenares de familias «demasiado tiempo y empeorado en el último mes», como denunció este diario.

Tras atender a vecinos afectados, la portavoz socialista, Silvia González, pide al alcalde, Ignacio Gragera, que les informe «con total transparencia y de manera continuada sobre lo que está pasando». Para González, el problema es aún más grave porque se produce tras el «tarifazo aplicado al recibo del agua». «El agua más cara de la historia de Badajoz no puede llegar sucia y sin presión a Cerro Gordo. Si se cobra más, el servicio tiene que ser mejor. Eso es gestión, lo demás es hipocresía”, comenta la portavoz.

Los socialistas califican de «inadmisible» la respuesta del propio ayuntamiento, que en declaraciones a la prensa trató de minimizar la situación asegurando que el agua era apta para el consumo. n