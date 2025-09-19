La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025

Almossassa regresa este mes de septiembre a Badajoz con una edición muy especial. La fiesta que conmemora la fundación de la ciudad cumple 1150 años, y lo celebrará con una programación ampliada y con un gran cambio en su organización: un gran zoco se instalará en la Alcazaba y en su entorno inmediato, recuperando el espacio original donde nació la ciudad.

Los puestos tradicionales en la plaza Alta se mantienen. Pero en esta ocasión, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado que la explanada de la Alcazaba será el corazón de la celebración. El motivo es, como ya informó este diario a inicios de septiembres, Allí se ubicarán los escenarios para conciertos, teatro y espectáculos, además de el resto de puestos del zoco, que ocuparán también el llano junto al Museo Arqueológico. “Creemos que no se nos ocurre mejor sitio tanto para celebrar esta fiesta como para la inauguración”, ha señalado.

La programación se abrirá el lunes 22 de septiembre con el ciclo de conferencias en las Casas Consistoriales, a las ocho de la tarde. Expertos de universidades españolas y portuguesas abordarán temas como la revuelta de Mahmoud Abt al-Jabbar en el siglo XV, la moneda andalusí en Badajoz, los estereotipos sobre el mundo islámico y los últimos hallazgos arqueológicos en la Alcazaba.

El mercado árabe comenzará el viernes 26 a las once de la mañana y permanecerá abierto hasta la medianoche del sábado y hasta las once de la noche del domingo. La oferta será variada, con gastronomía, artesanía, dulces, ropa hasta teterías desde las que se podrá contemplar la puesta de sol en el cerro de la Alcazaba, una de las novedades más sugerentes de esta edición. A ello se sumarán talleres y actividades para todos los públicos. Los jardines acogerán cuentacuentos con sesiones a lo largo de todo el fin de semana, mientras que la ladera orientada al río será escenario de veladas poéticas al atardece. En la misma línea, la explanada servirá de escenario para las exhibiciones de ferrería, que repetirán pases fijos cada día, y para la exposición permanente de indumentaria y utensilios medievales.

El teatro volverá a ocupar un lugar destacado con la obra “Crónicas de un Reino”, escrita y dirigida por Miguel Ángel Latorre, que recrea la fundación de la ciudad y que se representará el viernes por la noche. El sábado será el turno de la Banda Municipal de Música con el concierto “Historia de la Marcha y el Pasodoble”, mientras que al caer la noche un pasacalle de danza iluminada recorrerá las calles del mercado. El domingo se celebrará un concierto árabe en el escenario de la Alcazaba.

La programación incluirá además talleres de danza árabe abiertos al público, que se repetirán el sábado y el domingo, y talleres de maridaje con cocina andalusí, con dos sesiones cada día y plazas limitadas a veinte personas por turno. El sábado por la mañana habrá una visita guiada en el Museo Luis de Morales dentro del ciclo “12 meses, 12 batallas”, y el domingo se sumará una de las propuestas más novedosas: el ilustrador Gabi Campanario, fundador del movimiento Urban Sketchers a nivel mundial, ofrecerá una charla en el museo y después dibujará en el mercado junto a artistas locales.