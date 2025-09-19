Este año el Zumbando se une a la lucha de las ‘divas valientes’ en Badajoz

La nueva edición de Zumbando se celebra el próximo 4 de octubre en el centro comercial El Faro de Badajoz. Como cada año, este evento solidario recauda fondos para una buena causa. En esta ocasión, la entidad beneficiaria es la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que dedicará el dinero a la investigación del cáncer de mama.

Por este mismo motivo, se ha modificado la fecha del evento deportivo. Tradicionalmente, se celebra la última semana de septiembre, pero se decidió posponer a la primera de octubre para hacerlo coincidir con «una fecha importantísima, el mes de investigación del cáncer de mama», ha señalado Curro López, el promotor de este evento durante la presentación de esta nueva edición en la mañana de este viernes.

«Divas valientes»

La temática de este año gira en torno a «esas divas valientes, que es un sinónimo de la lucha de las mujeres con cáncer de mama», ha asegurado López. La coreografía especial que se realiza para cada edición este año contará con la banda sonora de ‘Esa diva’, canción de Melody que representó a España en Eurovisión 2025.

La gerente provincial de la AECC, Macarena Galindo, agradeció ser la entidad elegida este año y ha expuesto que estos redundarían en «los servicios que se prestan a los pacientes de manera gratuita y a la investigación». Entre los retos que se ponen en este colectivo es lograr llegar al «70% de supervivencia de los pacientes de cáncer en 2030».

El objetivo de la organización es superar los 1.100 participantes del año pasado y recaudar más de 18.800 euros, cifra que se registró en 2024.

Deporte con muchos valores

Este año en el que las mujeres serán grandes protagonistas el área de Igualdad de la Diputación de Badajoz colabora de manera muy activa a través de la instalación de varios puntos violetas durante el evento que estarán «a lo largo de El Faro en los que se ofrecerá información sobre la situación que viven muchas niñas y mujeres», ha declarado Emilia Parejo, la coordinadora del área.

Otra de las entidades colaboradoras es el Ayuntamiento de Badajoz, el alcalde, Ignacio Gragera, ha destacado que «el deporte no tiene bandera, ni signos políticos ni social, es transversal y tiene que atender a las necesidades de la sociedad, del que practica deporte y a aquellos que llega a través del deporte y eso es Zumbando» y ha animado a participar a todos los pacenses para lograr superar la cifra de los 1.100 participantes de la edición 2024 y los 18.800 euros que se recaudaron entonces.

Ya está abierto el plazo de inscripciones y quienes quieran participar pueden hacerlo a través de su página web: www.zumbandopa.com.