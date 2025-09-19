CIEM exige al Gobierno el sistema antiniebla para el aeropuerto de Badajoz: "Sin conectividad real no hay futuro económico para la región"

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) exige a Aena y al Gobierno que incluya la instalación del sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz. Según su presidente, José Luis Iniesta, es una "dotación esencial" para el aeródromo, "para la sociedad civil y para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones".

El Gobierno de España anunció este jueves que lanzaba un paquete de inversiones para los aeropuertos operados por Aena en todo el país. En total, entre el 2027 y 2031 invertirá 12.888 millones de euros para mejorar las infraestructuras y las tecnologías en ellos. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informó que las instalaciones pacenses también iban a recibir dinero de esta partida. En concreto, señaló que iban a mejorar el sistema de prevención de incendios y algunos aspectos de la torre de control, pero se quedaba fuera la implantación del sistema antiniebla. Aun así, aseveró que "seguía en estudio". Las reacciones se han sucedido en las últimas horas, Ignacio Gragera señalaba a este diario que era una "mala noticia" y exigía la rectificación por parte del Gobierno.

"Exigimos que cumplan con Extremadura"

CIEM también se suma a estas quejas y su presidente lo pide: "Exigimos que cumplan con Extremadura". Para la patronal, obviar de nuevo esta inversión ahonda en los problemas de comunicación que lastran el desarrollo de Extremadura. "Mientras se anuncian grandes planes de inversión para modernizar aeropuertos en otros territorios, la región sigue relegada", afirma. Por eso, señala que no existe la conformidad ante esta situación: "No podemos resignarnos a que una y otra vez las inversiones en las comunicaciones en Extremadura vuelvan a quedar relegadas".

La ausencia de este sistema antiniebla "penaliza a nuestras empresas", ha dicho. Según Iniesta, "frena la atracción de inversiones y resta competitividad a nuestra región". La confederación de empresas recuerda que este aeropuerto es una "infraestructura esencial para garantizar la conectividad de Extremadura", ya mermada por deficiencias en la alta velocidad.

José Luis Iniesta añade que no se "puede pasar otro año más cruzando los dedos para que la niebla no nos impida coger un vuelo en Badajoz". Y recuerda que "en los meses de otoño e invierno, las nieblas provocan cancelaciones continuas y obligan a las empresas a buscar alternativas costosas y menos eficientes para poder mantener reuniones y actividades fuera de la región".

Menos atractivo a la inversión

Es por ello que el presidente de CIEM asevera que "las empresas no pueden seguir perdiendo tiempo, dinero, oportunidades y viviendo en una incertidumbre". Es por ello que exigen "que se priorice de inmediato esta infraestructura" e instan a Aena y al Gobierno a "reconsiderar esta decisión porque sin conectividad real no hay futuro económico para nuestra región".

Esta situación, según la confederación independiente, hace que Extremadura sea menos atractiva para invertir en ella. Y, por ende, genera una clara desventaja para el turismo de interior y su proyección internacional porque limita la capacidad de crecimiento de un sector estratégico para la región.

Para la patronal, por todo lo anterior, las inversiones anunciadas por Aena en materia de seguridad, iluminación y señalización para Badajoz resultan "claramente insuficientes si no van acompañadas de la incorporación del sistema antiniebla".