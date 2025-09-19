La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, pendiente de contratos para iniciar el curso

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí comenzará el curso 2025/2026 en octubre. Lo hará en su nueva sede del antiguo colegio San Pedro de Alcántara, aunque todavía no hay un día cerrado para el inicio, pendiente de nuevos contratos. Así lo ha reiterado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, que ha querido aclarar en la presentación de la programación de la Almossassa en qué punto se encuentra el centro.

El edil ha manifestado que el edificio está listo: “La escuela está montada. Está ya lista para poder abrir y poder funcionar”. Previamente a estas palabras, ha precisado que lo único pendiente son algunas contrataciones de servicios. Se trata de necesidades nuevas respecto a la antigua sede, como la climatización o la seguridad, que requieren procesos de licitación.

A pesar de ello, ha defendido que se mantienen dentro de los tiempos previstos. “Estamos dentro de esos plazos para que empiece en octubre”, ha dicho, aunque ha reconocido que no puede avanzar una fecha concreta. “No sé el día exacto porque como son procedimientos que requieren de licitación y luego que las empresas adjudicatarias firmen el contrato, no puedo decir el día concreto”, ha señalado este viernes.

Contacto con los alumnos

El edil ha contado también que ha mantenido contacto con la asociación de alumnos para trasladarles información de primera mano. Ha recordado, además, que los trámites administrativos corresponden directamente a la propia escuela, aunque cuenten con apoyo municipal. "La escuela, la directora y el personal de la misma son los que están haciendo estos procedimientos”, ha añadido.

El ayuntamiento ya había confirmado a principios de mes que el curso arrancaría en octubre, aunque sin precisar el día, después de un año en blanco en el que la actividad quedó suspendida porque las instalaciones no estaban preparadas. Esa falta de información en los canales oficiales del centro generó incertidumbre entre el alumnado, que en las últimas semanas seguía sin noticias claras y recibía únicamente la respuesta de que la dirección informaría “a través de la página web”.

En el interior de las instalaciones ya hay actividad administrativa y se atiende el teléfono, pero los estudiantes aún no tienen comunicación oficial sobre la fecha exacta del arranque.