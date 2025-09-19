Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación

La Virgen de la Consolación de Badajoz está celebrando desde el 17 de este mes los actos para conmemorar el XV aniversario de su bendición. El acto central de esta onomástica es la salida procesional que se celebra el sábado 20. A las 20.00 horas está previsto que salga el cortejo por la puerta de la iglesia de la Purísima Concepción. Con este motivo se ha engalanado la calle San Juan para que este acontecimiento tengo una estampa que evoque a la festividad que se celebra.

La iniciativa de ornamentar este espacio surgió del grupo joven de la franciscana hermandad y cofradía de la Vera Cruz. Ellos propusieron a la junta de gobierno la idea y esta fue aceptada. La mayor parte de este colectivo juvenil, formado por más de 20 personas, ha participado en la preparación, aunque señalan que "han sido 3 ó 4 jóvenes quienes han participado en el montaje de la decoración" subiéndose a las escaleras para anclar todos los adornos.

Una imagen especial para una celebración extraordinaria

Como afirman, la idea de adornar la calle surge por ser esta una celebración extraordinaria. "Nunca nos lo plantearíamos hacer durante nuestra salida del Jueves Santo", asevera Juan Tinoco, prioste de la hermandad. Y es que esta cofradía y su procesión están considerados como uno de los cortejos más solemnes de la Semana Santa pacense.

Vista de la decoración de la calle San Juan para la procesión especial de la Virgen de la Consolación de la Vera Cruz de Badajoz. / J. H.

Pero al ser esta procesión un momento único y festivo han decidido instalar un ornamento distinto: "Como esta salida procesional es de carácter glorioso hemos querido darle un guiño especial a los 15 años de la hermandad", afirma Tinoco.

La decoración

Los elementos que han instalado son un gran número de guirnaldas que inundan todo el tramo de la calle San Juan en donde se ubica su sede canónica; una bandera de España en la que se lee 'Madre de la Vera Cruz' y otra de color celeste y blanca con la inscripción 'Consuelo para los afligidos', en honor a su advocación. El azul es protagonista de esta decoración porque junto al blanco son los colores que normalmente representan a la Virgen María.

Además, han decorado algunos de los balcones del antiguo conventual franciscano con pancartas con distintos motivos. Varias de ellas llevan impresas el logo conmemorativo del 15º aniversario de la bendición de la virgen, otras balconeras de Semana Santa y en otra de mayor tamaño se encuentra la imagen de la Virgen de la Consolación.

Fotografía de la Consolación donada por la murga Los Mirinda a la Vera Cruz de Badajoz. / J. H.

"Las banderolas se han encargado a Marcipa, las guirnaldas se han comprado y también hemos colocado la gran fotografía de la virgen que regaló la murga Los Mirinda", detalla Juan Tinoco.

La procesión

Estos elementos decorativos se verán de una manera mucho más especial cuando el sábado 20 de septiembre sobre las 20.00 horas comience la procesión especial. Será entonces cuando se vivan uno de los momentos más especiales del día con el estreno de la marcha procesional 'In vía Dolorosa'. Cuando el cortejo salga de la calle San Juan continuará por las calles Bravo Murillo y Arco Agüero. Al llegar al convento ubicado en esa última calle, las hermanas clarisas carmelitas recibirán a la virgen y se realizará el rezo de la Salve. Una vez finalizado continuarán por la calle López Prudencio hasta llegar a la plaza de Cervantes.

En esta plaza el coro rociero Azabache interpretará una plegaria titulada 'Mi Consolación' junto a la iglesia de San Andrés. La Virgen entrará a dicho templo donde será recibida por la hermandad del Descendimiento y la Esperanza. La procesión continuará por la calle San Blas; plaza de España; calle Hernán Cortés; Francisco Pizarro hasta llegar a la ermita de la Soledad. La hermandad de la patrona de Badajoz recibirá a la Consolación en este punto. El tramo final del recorrido será por las calles Arias Montano y San Juan.

Por primera vez este paso contará con una banda de música que la acompañe durante su recorrido. Normalmente, es el Trío de música de capilla Gólgota quien realiza el acompañamiento musical los Jueves Santo y por ello será un momento histórico. Será la Sociedad Cultural Filarmónica de Olivenza quien pondrá los sones cofrades a una tarde muy especial.

Gran programa de actos

Para esta celebración la hermandad ha diseñado un gran programa de actos que van desde los religiosos como el triduo que se inició el día 17, pasando por los culturales, como la exposición titulada 'Toma tu cruz y sígueme' que se inauguró el 17 en la sede de Cajalmendralejo en la que se muestran unas 600 medallas de distintas hermandades de la Vera Cruz del mundo o la ponencia sobre la historia de esta hermandad en la ciudad.

Además de la procesión que se celebrará este sábado día 20 de septiembre, el momento culmen de esta programación especial llegará el 22 de noviembre, momento en que se realizará la eucaristía de cierre de este aniversario. Durante este acto presidido por el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, se bendecirá una nueva corona regalada por muchos de los hermanos de esta cofradía y será este mismo quien impondrá.