Las obras de mejora del firme en la A-5 en Badajoz provocan nuevos cambios en el tráfico

Las obras de refuerzo superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía A-5 en Badajoz que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible provocarán nuevas afectaciones al tráfico desde este viernes. Desde julio del año pasado está la autovía en obras.

Así, hasta el próximo martes está totalmente cortada la calzada sentido Mérida/Madrid entre los kilómetros 402 y 395, para desviar el tráfico por un carril de la calzada contraria.

A su vez se cierra hasta el martes el enlace 400 para los destinos N-523 Badajoz/Cáceres, para proponer como alternativa la salida por el enlace 407 o realizar un cambio de sentido por el enlace 395.

Para la incorporación a la A-5 se propone como alternativa el enlace 395, en la carretera BA-20.

Por su parte se pone desde hoy en servicio la salida del enlace 407 y el tramo desde el kilómetro 407 al 405 y el próximo martes, el tramo desde el kilómetro 402 hasta el 398 y el enlace 400.

A su vez, desde el martes al viernes próximos se procederá al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid entre los kilómetros 398 y 391, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Por otra parte se cerrará el enlace 395, por lo que para los destinos N-5, BA-20, Badajoz y N-432 Córdoba se propondrá como ruta alternativa la salida 400, y para la incorporación Mérida/Madrid la ruta alternativa será tomar la dirección Portugal y emplear el enlace 400 para el cambio de sentido, entre otras medidas.

El próximo viernes se pondrá a su vez en servicio el tramo desde el kilómetro 398 al 391 y el enlace 395.