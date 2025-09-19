Los primeros pisos de Distrito Rosales en Badajoz estarán listos antes de la primavera de 2027

La ampliación de Badajoz por la carretera de Olivenza se encuentra a pleno rendimiento. Actualmente, se están levantando cuatro edificios en la zona Distrito Rosales. Después de años de muchos trámites administrativos y proyectos que no todos han salido adelante, la expansión de Huerta Rosales ya comienza a ser una realidad. Si hace un año era la empresa Gridilla la que comenzaba con la edificación, en la actualidad son otras tres las promotoras que se suman: Altecnic, Sagitalia y Edética.

Los cuatro edificios se proyectan en el gran bulevar central que será la vía que vertebre este nuevo espacio residencial pacense y cuando estén finalizados sumarán 180 viviendas. Los dos bloques que promueve Gridilla contarán con 33 viviendas. Las obras de estos nuevos inmuebles se iniciaron en septiembre de 2024. Posteriormente, en la primavera de este año, llegaron Altecnic y Sagitalia con 40 y 37 pisos, respectivamente. Y la última empresa en desembarcar fue Edética, que este mismo mes inició los movimientos de tierra. Esta promotora es la que mayor número de casas van a construir, 70 en total, según indica Fernando Guiberteau, presidente de la agrupación de interés urbanístico de este nuevo barrio.

En estos edificios hay variedad de construcción, desde los más pequeños con dos dormitorios hasta los grandes áticos con cuatro habitaciones y dos baños. Todos cuentan con aparcamiento privado y también se han proyectado piscinas. Las calidades de estos residenciales será de primer nivel y también se ha optado porque en la mayoría de las viviendas se disponga de terraza individual. Es el caso del edificio de Gridilla, los 33 pisos contarán con balcón o terraza. Es el edificio que más avanzado está y ya se encuentra «en fase de albañilería».

La comercialización de estos cuatro edificios tiene muy buena marcha, según señalan «hay un alto porcentaje de pisos vendidos», afirma Guiberteau.

Escasez de mano de obra

Si todo evoluciona según lo previsto, «para dentro de un año» podría estar terminado el primer edificio. Aunque desde la agrupación de interés urbanístico de Distrito Rosales señalan que para ser más cautos la horquilla que manejan es «entre septiembre de 2026 y la primavera de 2027».

Las fases de ejecución de la obra con los que cuentan ahora es de «24 meses por la escasez de mano de obra», dice Guiberteau. Lo está acusando «todo el mundo y en todos los gremios» y genera la demora de todo el proceso de ejecución de la obra, según afirma. Esta falta de profesionales se evidencia en todos los ámbitos de la construcción, desde albañiles, pasando por encofradores, fontaneros o electricistas. El presidente de la agrupación señala dos posibles causas de esta escasez: «O que no ha habido formación suficiente de gente o que no se encuentra gente que quiera trabajar en el gremio».

Finalizando la urbanización

También se sigue trabajando en la finalización de la urbanización de esta zona: «Está prácticamente terminada, a falta de remates», asegura Fernando Guiberteau. Uno de los aspectos a finalizar en estas obras es el soterramiento de una línea de alta tensión que esperan que la empresa Endesa lo acometa próximamente. La primera fase de los trabajos de urbanización «se terminaron hace un año». Se trata de los terrenos que ocupan Mercadona y sus aledaños y en la actualidad culminan el resto de terrenos. La estimación que hacen es que la obra pueda ser entregada al ayuntamiento «antes de final de año». Aunque estos trabajos no han terminado aún, se pudo comenzar a trabajar en la promoción privada porque ya se había superado el porcentaje preciso para ello.

Las zonas comerciales que se proyectaron en su momento fueron el gran supermercado propiedad de Juan Roig y la renovación de la estación de servicio de la mencionada carretera. En julio del pasado año se dio luz verde a la reedificación de la gasolinera para que se alineara al nuevo barrio pacense. En la actualidad, ya se puede ver la estructura de lo que será las nuevas instalaciones. Como informó Carlos Urueña, concejal de Urbanismo, en julio de 2024, también se incorporará un restaurante y una zona de lavado de vehículos al proyecto.

Vista aérea de Distrito Rosales de Badajoz en la que se ve uno de los edificios en construcción, a la derecha, y de la nueva gasolinera, a la izquierda. / Santi García

Parcelas por desarrollar

En los próximos tiempos seguirán viéndose nuevas grúas en la zona, aunque no se conocen las fechas, la empresa Inversil, que cuenta con tres parcelas en este barrio podría iniciar alguna de sus promociones. Este es uno de los grupos inversores de este proyecto. Otro de los grupos que contaban con terrenos en la zona era Cívitas Pacensis, pero hace unos meses vendieron gran parte de ellos a Edética, aunque siguen teniendo «un bajo porcentaje» de suelo.

Otro de los propietarios que están en proceso de desprenderse de tierras es el ayuntamiento pacense. Se trata de «una manzana pequeña», de 1.178 metros cuadrados de superficie y su precio es de 701.939 euros.

Un barrio en dos sectores

Distrito Rosales se ejecutará en dos tiempos. El primero con el plan parcial en el que ya se trabaja y que constará de unas 850 viviendas y el segundo, en otro sector del plan general de Badajoz que cuenta con otros inversores. «Se levantará a continuación, pero no se trata de una segunda fase», advierte Guiberteau.

El primer sector se extiende hasta la antigua sede de la facultad de Ingeniería Técnica Industrial. A partir de ahí, hacia el río Guadiana, es el segundo sector que se desarrollará: «Esta parte tiene sus aprobaciones, pero está a la espera de reiniciarse», señala. Eso sí, sin plazos ni tiempos estimados.