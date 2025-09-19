Seis detenidos y un 'narcopiso' desmantelado: así fue la operación policial en la calle Amparo de Badajoz

Seis personas detenidas por narcotráfico, el desmantelamiento de un 'narcopiso' y la incautación de diversas cantidades de cocaína y heroína. Es el resultado de la operación llevada a cabo por la Policía Nacional en una vivienda de la calle Amparo, en el Casco Antiguo de Badajoz.

La Crónica de Badajoz informó puntualmente del registro, que se produjo la tarde del 11 de septiembre. Una semana después, hoy viernes, la Policía Nacional ha dado a conocer los resultados de aquella actuación, denominada 'Operación Marwan XXV'.

El registro lo llevaron a cabo agentes adscritos a las brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Badajoz. Las seis personas han sido detenidas por un presunto delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, detención ilegal, amenazas y atentado a agente de la autoridad.

La investigación comenzó a raíz de que la Policía Nacional tuviese conocimiento de que una vivienda de la calle Amparo pudiera estar usándose como 'narcopiso' y punto de venta de sustancias estupefacientes. Los agentes realizaron vigilancias "discretas" (según recoge el comunicado de la Policía Nacional), que les permitieron comprobar "el continuo trasiego de consumidores de estas sustancias, siendo uno de los puntos más activos de venta y consumo de droga de la capital". Esta afirmación se basa en las aprehensiones de estupefacientes realizadas, a pesar de que en muchas ocasiones la droga adquirida era consumida en el interior del inmueble, que contaba con habitaciones preparadas para esta función.

Paralela a esta investigación por tráfico de drogas, existía otra por un delito de lesiones, amenazas y detención ilegal, hechos ocurridos en el interior de este 'narcopiso', con la implicación varios de los investigados del punto de venta de droga.

Puerta blindada en el interior de la vivienda para dificultar el acceso. / POLICÍA NACIONAL

Según informa la Policía Nacional, la vivienda estaba regentada por varias personas que habían sido detenidas con anterioridad, lo que dificultó la investigación, pues habían incrementado las medidas de seguridad.

Estructura piramidal

Esta organización criminal tenía una estructura piramidal con clara distribución de tareas. En primer lugar, estaban los que suministraban las drogas y recogían la recaudación. A continuación, los que llevaban a cabo la venta directa y control del 'narcopiso'. En último lugar, conocidos toxicómanos que atraían a clientes y realizaban funciones de vigilancia en el exterior.

Con la preceptiva autorización judicial, el pasado 11 de septiembre se practicó la entrada y registro de esta vivienda y fueron detenidas las 6 personas. Además, la Policía Nacional intervino cocaína de la que se podrían obtener unas 420 dosis y heroína (370 dosis), útiles para la elaboración de estas dosis, más de 1.500 euros en efectivo y básculas de precisión.

Según cuentan, cuando entraron en la vivienda los agentes fueron recibidos "con gran agresividad por algunos de los allí presentes", de lo que se deriva que a los detenidos se les haya imputado otro delito de atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos son seis varones, de entre 20 y 60 años, algunos con antecedentes, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.