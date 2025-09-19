Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes el Equipo Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (PEGASO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, ha instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron por sobrevolar zonas restringidas del aeropuerto de Badajoz y por carecer de autorizaciones preceptivas de vuelo de esta clase de aeronaves no tripuladas mientras realizaba tareas de tratamientos de cultivos.

La actuación tuvo lugar una vez que la Guardia Civil tuvo conocimiento de que se estaba volando con drones en la citada zona de especial restricción de seguridad próxima al aeródromo pacense.

Con los dispositivos de servicios establecidos en las inmediaciones del recinto aeroportuario, el pasado 2 de septiembre, el Equipo Pegaso, sorprendió a una persona operando con un dron en tareas de tratamientos de cultivos en una finca anexa dentro del término municipal de Talavera la Real, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una vez identificado el piloto y realizadas las correspondientes averiguaciones, se le informó al mismo de que, además de encontrarse en una zona de espacio aéreo restringido con el consiguiente riesgo para las operaciones de vuelo, no cumplía los requisitos para volar UAS.

Por todo ello, se le informó de la gravedad de su acción al operar en espacio aéreo controlado, y se ha dado cuenta de los hechos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las infracciones supuestamente cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Equipo Pegaso, con sede en el Aeropuerto de Badajoz, tiene como misión principal la seguridad ciudadana, detectando posibles amenazas dentro del espacio aéreo provincial. Además, realizan un control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como la prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.