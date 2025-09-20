Fallo del jurado
Un artista onubense gana el Concurso de Pintura al Aire Libre con una obra de Puerta Trinidad
No es la primera vez que Pepe Bonaño Márquez se proclama ganador. Hace un par de años este pintor de Huelva también consiguió el primer premio en este certamen de pintura en Badajoz
El artista Pepe Bonaño Márquez, natural de Valverde del Camino (Huelva), se ha alzado con el primer premio del XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre Ciudad de Badajoz, celebrado este sábado 21 de septiembre en la la capital pacense. El galardón, patrocinado por el Ayuntamiento de Badajoz, está dotado con 2.100 euros.
No es la primera vez que se proclama ganador. Hace un par de años este pintor de Huelva también consiguió el primer premio en este certamen de pintura en Badajoz. En esta ocasión el autor se ha inspirado en la Puerta Trinidad, plasmando en el lienzo la fuerza de la muralla y su historia.
El segundo premio, con una cuantía de 1.800 euros, recayó en Zenón Labrador Luis, de Badajoz, mientras que el tercero, valorado en 1.200 euros y patrocinado por Cajalmendralejo (Artista Extremeño), fue para Emilio Mellado Bermejo, también de Badajoz.
El cuarto premio correspondió a José María Díaz Martínez, de Madrid, con 750 euros, y el quinto, dotado con 600 euros gracias al patrocinio de Cajalmendralejo, fue para Federico Plasencia Chacón, de Cáceres.
Accésits
Además, el jurado otorgó cinco accésits de 150 euros cada uno, patrocinados por el Ayuntamiento de Badajoz, que recayeron en: José Antonio Martín Santos (Salamanca). João Cabral (Salvaterra de Magos, Portugal). María Adela Carranza Guillermo (Badajoz). Gustavo Hernández Puertas (Plasencia) y Cándido Sánchez Cabrera (Badajoz).
El certamen busca impulsar la creación artística, dar dinamismo al sector cultural y poner en valor el trabajo de los autores, con el objetivo de fomentar y promocionar la cultura en la ciudad.
El concejal del área, José Antonio Casablanca, ha destacado que esta edición número 26 ha sido muy especial por dos motivos: se ha recuperado en el certamen la participación de artistas del país vecino (con las obras de dos pintores portugueses), y por otro lado, porque se han estrenado nuevas ubicaciones donde pintar los lienzos "para conseguir una perspectiva de la ciudad diferente a la que hemos tenido en ediciones anteriores", ha apuntado.
Aedmás, ha asegurado que esta actividad está considerada como "uno de los concursos de pintura al aire libre de más prestigio a nivel nacional", convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del arte y la pintura rápida en España.
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos
- Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares