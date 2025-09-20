Conexión Badajoz Ibiza: Los Primos aterrizan en Tomorrowland

El 2025 está siendo un año clave para Los Primos. A su lista de éxitos se suma ahora un logro con el que siempre han soñado: el dúo de DJs ha pinchado esta semana en la Tomorrowland Store Ibiza, el espacio oficial que la reconocida marca internacional abrió este verano en la isla.

La actuación ha tenido lugar en el rooftop de la tienda, un lugar exclusivo en el que distintos DJs han podido compartir su música en un entorno único, con la atmósfera característica de Ibiza.

Para Piterarnao y Don Peipe (Los Primos), este debut oficial con Tomorrowland representa un hito que muchos DJs de todo el mundo anhelan y que estos pacenses han alcanzado gracias a su esfuerzo y evolución musical. "Evidentemente, no es estar pinchando en el festival, en un escenario ante 120.000 personas, pero sí es un acercamiento hacia la marca oficial. Es un pasito para estar más cerca de Tomorrowland, habiendo podido conocer el lunes a todo el equipo, a los promotores y, sobre todo, habiendo estado en un lugar oficial propio de la marca", ha afirmado José Manuel Arnao.

El evento, ha supuesto dentro de sus carreras, uno de los éxitos más importantes por todo lo que significa para ellos este festival de música electrónica, considerado como uno de los más grandes del mundo. Para José Ángel Cortés, "Tomorrowland ha sido un referente desde el inicio: primero como público en 2014, cuando con 18 años viajamos a Bélgica para vivir el festival, y hoy como fuente de inspiración constante. Poder formar parte de su universo de manera oficial, aunque no sea en el escenario principal, supone un paso enorme".

"Al final, es como las Champions para los jugadores de fútbol, o como un Disneyland para un niño pequeño. Es una referencia total. Realmente, el boom de los festivales actuales ha sido en gran parte impulsado por Tomorrowland, porque en la década de los 2000, era el primer festival de la era moderna que empezó a trabajar muy bien todo el tema de los vídeos y de llegar a un público internacional", han explicado estos discjockeys de Badajoz.

Sus comienzos

Los Primos comenzaron a profesionalizarse en el año 2013. Con sus inquietudes musicales, asistían frecuentemente a festivales con los primeros ahorros que tenían. Y a partir de ahí, descubrieron la oportunidad de hacer una sesión y de poder emocionar al público con su trabajo." Siempre hemos sido melómanos totales, o sea, nos ha encantado la música desde pequeñitos. Lo típico, empezamos con una mesita en una de las habitaciones de la casa de nuestra abuela", porque matizan, "somos primos de verdad".

Años más tarde continuaron su formación musical en Barcelona y, a partir de entonces, su proyecto comenzó a adquirir un enfoque más empresarial.

En la actualidad, su estilo se acerca mucho a la tendencia comercial ya que, según han contado, saben que la música evoluciona y que tienen que adaptarse al momento. "Nuestro estilo musical, siempre es muy enérgico. Al final tiene ese puntito electrónico dentro de lo comercial. Por ejemplo, las últimas producciones han sido estilo Tech House, aunque somos personas que nos gusta mucho la simbiosis de diferentes estilos", han señalado. De hecho, en una de sus últimas colaboraciones, mezclaron música orquestal (que puso la propia Orquesta de Extremadura), con música electrónica. Dos estilos que son aparantemente opuestos.

Planes a corto plazo

El concierto en el que han participado este lunes ha llegado, además, en un momento de plena expansión para el dúo. Tras un verano cargado de actuaciones en España, preparan ahora citas en Luxemburgo y un mini tour en Italia, al tiempo que continúan trabajando en su gran proyecto Symphony Of Dance, que seguirá creciendo en los próximos meses. “La sesión en Ibiza ha sido mágica: una fusión entre la esencia de Tomorrowland y la energía de la isla. Lo sentimos como un reconocimiento al camino recorrido y un impulso hacia los nuevos desafíos que vienen”.

Con esta colaboración, Los Primos han reforzado su proyección internacional y consolidan su relación con una de las marcas más influyentes y visionarias de la música electrónica en el mundo.