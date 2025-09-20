La poesía del cordobés José Manuel Martín Portales centrará un encuentro en Badajoz este lunes

El poeta cordobés José Manuel Martín Portales protagonizará este próximo lunes, 22 de septiembre, en Badajoz un encuentro coordinado por el escritor extremeño Plácido Ramírez.

Lo hará a partir de las 19,00 horas en el espacio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz dedicado a la poesía.

Nacido en un barrio obrero de Córdoba, a los 20 años Martín Portales accedió al privilegio del pan en un polígono industrial de las afueras. Su trabajo nocturno en la imprenta de un periódico le impidió terminar Historia, aunque la universidad nunca le sedujo lo suficiente.

Teniendo por pasiones a la lectura y la música, este autor que reside en la localidad pacense de Atalaya ha escrito obras como 'Lógica de la perplejidad', 'El hombre prohibido', 'El espejo vacío' o 'Cuaderno de la pobreza', entre otras.