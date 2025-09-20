Un taller al aire libre: 43 pintores retratan en directo los rincones más bonitos de Badajoz

Desde las nueve y media de la mañana han comenzado a verse los primeros caballetes desplegados por las distintas calles y plazas de Badajoz. El XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre ha reunido a 43 artistas (dos más que el año pasado) procedentes de ciudades como Madrid, Salamanca o Toledo y también de Portugal.

Entre ellos, una debutante se enfrenta a los nervios y la ilusión como si fuera su primera cita con el arte. Pepi Guisado participa por primera vez en este certamen, aunque lleva la pintura muy dentro desde que era niña. “En el colegio las maestras empezaron a fijarse en mis dibujos”, recuerda mientras prepara sus pinceles junto al Parque de la Legión, el lugar que ha elegido para realizar su obra.

No se dedica profesionalmente al arte: Pepi es peluquera. Pero la pintura, asegura, es mucho más que un pasatiempo. “Es mi hobby, sí, pero también es una parte de mi vida que no puedo dejar”, confiesa.

Hace unos meses realizó su primera exposición en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, un paso importante que le dio el valor para inscribirse en el concurso. “No me atrevía, pensaba que no estaría a la altura. Pero al final me animé. Esta noche casi no he dormido, pensando en si la obra me quedaría bien, en si me daría tiempo a terminar el lienzo”.

Su elección del escenario no es casual. Su familia le ha animado a pintar la escultura en memoria de las víctimas de la riada de Badajoz de 1997, una obra del escultor Rodrigo Espada Belmonte que se encuentra en el corazón del parque. “Mis hijas me animaron a venir aquí. Es un lugar que transmite mucho y quería rendir también un pequeño homenaje a esas personas”.

A pesar de saber que el óleo no es la técnica más práctica para una jornada como esta (por su lento secado), Pepi lo tiene claro: “Sé que no seca rápido, pero me encanta el resultado, la textura y la profundidad”.

Nuevos escenarios

Esta edición ha propuesto nuevos rincones para inspirar a los participantes: Puerta Trinidad, el corredor verde de la calle Stadium, el parque de la Legión, Puerta Pilar y el parque de Los Sitios.

Precisamente, en estos jardines, Guillermo Anselmo dibuja el obelisco conmemorativo a las víctimas de los Sitios de Badajoz. “Me parecía un sitio bonito por la vegetación, el monumento y la muralla y era una manera original de mezclar historia y naturaleza en mi cuadro”, detalla.

Este pacense es otro de los participantes que se estrenan en un certamen de este tipo. Confesaba que lo hacía más por la experiencia que por la competición: “Nunca había pintado en un concurso así, pero me apetecía probar cómo era, aquí hay cuadros que parecen de museo, no es mi caso, yo solo vengo a disfrutar”. Además, adelanta que a última hora de la tarde contará con ayuda extra: “Vendrán mis hijos pequeños y me echarán una mano para terminar el cuadro”.

Desde Cáceres, otro pincel se abre paso en esta competición. Jesús Méndez participa por tercera vez y ha elegido como escenario la Plaza Cervantes, en San Andrés, desde donde pinta una parte de la plaza y al fondo, el histórico Hotel Cervantes.“No conocía este lugar, pero tenía claro que quería plasmar algo de edificios”, comenta mientras alterna el acrílico y el óleo en su cuadro. En él, la composición y la perspectiva suponen un reto técnico importante. “La obra es compleja, pero me apetecía algo así”.

Jesús es sanitario de profesión, pero estudió Bellas Artes por una razón muy simple: “Me gusta pintar, principalmente”. A pesar de su experiencia, no tiene expectativas de ganar. Lo suyo es, ante todo, pasión por pintar: “Si llevo algún premio, bienvenido sea, pero he venido solo a disfrutar”.

El certamen busca impulsar la creación artística, dar dinamismo al sector cultural y poner en valor el trabajo de los autores, con el objetivo de fomentar y promocionar la cultura en la ciudad.

En esta edición se repartirán 7.200 euros en premios, con una dotación de 2.100 euros para el primer galardón. Además, el tercer premio, patrocinado por Cajalmendralejo, está destinado a reconocer a un artista extremeño, con una cuantía de 1.200 euros.

Las obras deberán entregarse hoy en la Plaza Alta como plazo máximo a las siete de la tarde mientras que el fallo del jurado se dará a conocer a partir de las nueve de la noche.