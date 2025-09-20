Con una obra para niños de 6 a 12 años
El Teatro en Familia regresa este domingo al López de Ayala de Badajoz
La compañía Teatro Mutis pone en escena 'Tutankamón, el niño Faraón', que comenzará a las 12.00 horas, con una duración de 65 minutos
El Teatro en Familia regresa este domingo, 21 de septiembre, al Teatro López de Ayala con la obra 'Tutankamón, el niño Faraón', escrita y dirigida por Carlos Hernández Camacho que cuenta con los actores-manipuladores Paloma Hernández, Fernando Cárdaba y Elena Ballesteros.
La compañía Teatro Mutis pone en escena esta obra, que comenzará a las 12,00 horas, con una duración de 65 minutos y está recomendada para niños de 6 a 12 años, con un precio de 1 euro la entrada.
El espectáculo cuenta con una escenografía de tamaño medio-grande y un elenco de actores y títeres que "transportará a los espectadores a una historia que les hará reflexionar sobre la autoridad, la ambición, la colaboración, la importancia del patrimonio arqueológico y de la investigación para poder conocer nuestra historia".
La obra se sitúa en el Valle de los Reyes de Egipto en noviembre del año 1922, cuando el día en el que su mecenas le comunica que le retira la financiación de la excavación, el arqueólogo Howard Carter, con la ayuda de una aguadora del valle, descubre la tumba perdida de Tutankamón.
A partir de ahí, "ambos se meterán en un buen lío tras el hallazgo", ya que "accionan sin querer un misterioso mecanismo y abren un pasadizo al inframundo", donde descubren a la monstruosa Ammyt persiguiendo a la momia de Tutankamón, que no ha podido superar el juicio de Osiris ni llegar al paraíso porque le falta su corazón.
