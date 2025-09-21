IV Encuentro de Encajeras Ciudad de Badajoz: talento, tradición y 170 bolilleras

El Palacio de Congresos Manuel Rojas de la capital pacense acoge este domingo la cuarta edición del Encuentro de Encajeras Ciudad de Badajoz, una cita que ha reunido a 170 bolilleras procedentes de distintos municipios de la provincia, como Don Benito, Los Santos de Maimona o Talarrubias.

El evento se convierte un año más en una jornada de convivencia en la que las participantes comparten experiencias, intercambian conocimientos y conocen novedades relacionadas con el arte del encaje de bolillos.

La presidenta de la asociación de encajeras, Isabel Ramos, destaca el ambiente especial que se genera en cada edición: “Es un día muy bonito porque, además de encontrarnos, contamos con colaboradores que traen mercancía y muchas aprovechan para renovar materiales: bolillos, hilos, patrones o bisutería”.

Durante la jornada se ven todo tipo de creaciones —manteles, abanicos, gorros, guantes, cuadros o bolsos— que pueden contemplarse desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde.

Se trata de una muestra abierta al público en la que, más que competir, prima el compañerismo. “No es una competición, venimos para conocernos, compartir experiencias y novedades. El mundo del bolillo es enorme, hay millones de posibilidades y muy buena sintonía entre todas las encajeras”, añade la presidenta.

Julia Delgado, de Badajoz, es otra de las participantes de esta edición. Su afición por los bolillos es reciente, apenas lleva un año practicándolo. “Siempre he querido hacer bolillos y un día pasé por San Roque y de casualidad escuché los palitos, entré a preguntar y desde entonces me encanta, me he enganchado”, reconoce, porque ha descubierto según dice, todo lo que esta actividad le aporta, tanto a nivel personal como creativo. “Es una labor que tú te metes ahí como en tu mundo, te olvidas de tus problemas. A lo mejor tú piensas que ha pasado una hora pero han pasado cinco y estás ahí haciendo bolillos. Es una maravilla”.

También de Badajoz hoy participa una bolillera veterana que lleva más de 15 años dedicándose a este arte. A Mercedes Ramos siempre le han atraído los bolillos, incluso cuando era niña se fijaba en la gente mayor que lo practicaba. Ahora, lo disfruta y acumula muchas horas de experiencia. “No falto nunca a esta cita, es una oportunidad para convivir con gente que tiene la misma afición que tú. Eso es muy importante. Simplemente, es verte en un ambiente en el que todo el mundo comparte lo mismo que a ti te gusta. Aquí te sientes cómoda, puedes hablar con ellas sin resultar una lata”, señala.

Otra de las razones que lleva a estas mujeres a reunirse cada año es la posibilidad de encontrar en un mismo espacio multitud de materiales del bolillo que, a veces, no consiguen encontrar en sus ciudades.

“Venir a estos encuentros es la oportunidad de poder adquirir material, que es verdad que ahora con Internet lo tenemos muy accesible, pero hace unos años era imposible. Esto hace que la gente de los pueblos -gente mayor que no sabe cómo funciona Internet o no se maneja bien- venga, mire y compre el material que necesita para las labores”.

Bolillos como terapia

Además de generar vínculos sociales, está demostrado que el encaje de bolillos favorece la concentración. Al requerir precisión y ritmo, ayuda a centrar la mente en el presente. “Te ayuda mucho a relajarte, es una terapia realmente, como tantas otras cosas, que se hacen con las manos, que requiere concentración y eso ayuda muchísimo a desconectar de otras cosas y estar a gusto, a pasar un buen rato”.

Una opinión que también comparte Carmen Escobar, de Don Benito, que confirma que este tipo de actividades le permiten relajarse y disfrutar plenamente del momento. “Me ayuda a olvidarme del estrés diario, es una manera de recargar energías”.

Lleva más de una década practicándolo y en este tiempo ha probado distintas técnicas y estilos. “He hecho abanicos, pañuelos o ligas y ahora estoy haciendo una puntilla para un mantel. No trabajo para la gente pero hay personas que hacen su negocio, aunque sinceramente, esto no está pagado con dinero porque lleva muchísimo trabajo”, cuenta.

Las piezas realizadas durante la jornada quedarán expuestas para que el público pueda apreciar el talento y la habilidad de quienes han participado hoy en este encuentro.