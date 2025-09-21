El PSOE sigue denunciando que el PP en Badajoz ni mantiene el servicio de bicicletas públicas ni retira las averiadas

El PSOE sigue denunciando que Badajoz lleva casi medio año sin servicio de bicicletas públicas, "algo que no ha importado lo más mínimo al alcalde". El PP ni retira las bicis averiadas ni mantiene el servicio, que "acumula imágenes de dejadez e indolencia imposibles de justificar" como simboliza que, como mínimo ayer, había 14 bicis sin sillín y más de 20 deterioradas.

El viernes pasado concluyó el plazo de presentación de ofertas para quedarse con este servicio de mantenimiento y asistencia de préstamo de bicicletas. El PSOE espera que no se presente una única empresa y que esta no coincida con la que ha instalado las bases para bicicletas eléctricas.

Ayer mismo, cuenta el grupo municipal socialista, que en la Plaza de España, un niño de unos seis años preguntaba a su padre por qué las bicis no tenían sillín en Badajoz. La respuesta fue clara: "porque están rotas y sucias". Esa es la realidad que el alcalde prefiere ignorar.

Los socialistas denuncian de nuevo la "situación de abandono" que sufre el servicio público de bicicletas en Badajoz, donde actualmente hay como mínimo 30 en mal estado (faltaron 6 bases por revisar de 30 existentes), con guardabarros rotos, ruedas pinchadas o cableado estropeado. "Hay muchas bases sin bici y otras con todas ellas, como en Sinforiano Madroñero. Una situación que le es indiferente al equipo del PP", apuntan.

"Alegaron que del mantenimiento se encargaba la propia concejalía de Alumbrado y Eficiencia Energética, pero resultó falso ya que no cuenta con personal para esta labor. Y el alcalde dijo que había que esperar lo que hiciera falta hasta sacar el contrato juntamente con el de las bicis eléctricas. Sin duda, una gestión nefasta que ni ha reconocido el equipo del PP, y peor, tampoco ha reconocido que el servicio estuviera sin funcionar. Muy en el estilo del PP de toda la vida en la ciudad. Ni siquiera han sido capaces de contestar a las quejas de la ciudadanía. Por vergüenza ajena" imaginan desde el Grupo Municipal Socialista.

“Es inaceptable que un servicio público de movilidad, que debería ser una alternativa sostenible para la ciudadanía, esté parado porque durante meses el alcalde no ha movido un dedo para que estuviera en uso”, afirman desde el PSOE.

Este pasado viernes concluyó el plazo para presentar ofertas y encargarse del mantenimiento y asistencia de las bicis (convencionales y eléctricas) por 1.040.000 euros, con impuestos (dos años + dos prorrogables).

Sería una mala señal, indican, que solo se presentara una empresa "como acostumbra a ocurrir, pues estas parecen dar por hecho el adjudicatario. Restaría credibilidad al proceso si alguno de los técnicos que han instalado las siete bases del denominado carril bici turístico y el proceso informático, fuera uno de los contratados como mecánico de bicicletas eléctricas”, concluyen los socialistas.