«Las 'weddings planners' somos el pegamento de este puzzle que son las bodas»

¿Cómo surge la idea de ser ‘wedding planner’?

Siempre he sido una persona creativa y emprendedora. Me mudé a Madrid para estudiar diseño y entré en Inditex, en escaparates e ilustrando una revista interna del grupo, entre otras tareas. Tiempo después llegó el Covid y volví a Badajoz. Con tiempo para reflexionar, me di cuenta que mis expectativas no se estaban cumpliendo y estaba desaprovechando mi creatividad, por lo que tomé otro rumbo. Encontré la profesión de ‘wedding planner’, que unía todas mis pasiones. Diseño, moda, pintura, decoración, puesta en escena, gestión de equipos... Supe que era lo mío.

¿Cuándo nace ‘QuéPipa!’? ¿Por qué ese nombre?

La idea me vino en 2021, tras mi vuelta a la ciudad. Pero nació como tal en 2022. Tras descubrir esta pasión solicité prácticas en una empresa de organización de bodas de Badajoz, pero me las denegaron. Y yo, que no me puedo estar quieta y soy una persona decidida, pues dije, me monto yo una. El nombre es una referencia a nuestro objetivo, que es hacer que tanto novios como invitados se lo pasen ‘pipa’ en las bodas sin tener que preocuparse por nada más.

¿Cómo fueron los inicios? ¿Les costó encontrar clientes?

Fueron duros pero también rápidos. No teníamos cartera de clientes, por lo que nuestra primera boda fue la de una amiga. Al empezar me marqué unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Pues el primer año ya había cumplido y superado los de medio plazo. Quería llegar a 10 y cerré 12 en poquísimo tiempo. Mi objetivo era llegar a 20 bodas antes de que pasaran cinco años, pues en 2023 ya estaban todas cerradas. Tuvimos una acogida buenísima.

¿Qué ha cambiado en ‘QuéPipa!’ desde esas primeras bodas?

Mucho. El equipo ha aumentado. Somos cinco chicas ya. Pero lo que más ha cambiado es lo que pienso sobre esta profesión y el concepto que tengo sobre ella. En esas primeras bodas no nos habíamos encontrado todavía con la climatología adversa y todos esos obstáculos que surgen en la preparación de una boda. Además, no solo depende de ti, es un conjunto de muchas personas, y yo soy la responsable de que todo y todos acaben bien. Entonces el resultado puede afectarte a nivel personal y emocional, por lo que ahora la considero como una profesión de riesgo.

¿Qué significa para usted ser ‘wedding planner’?

Ser ‘wedding planner’ va hilado con transmitir tranquilidad. Nuestro deber no es solo planificar y organizar. Somos previsoras, investigadoras y resolutivas. Siempre surgen cosas de última hora o en la propia boda, y ahí es donde entramos nosotras, para valorar, actuar, apagar fuegos y resolver al momento, siempre pensando en lo mejor para el cliente. Somos el pegamento de este puzzle que son las bodas.

¿Qué no puede faltar al preparar una boda?

Hay muchas cosas, pero voy a destacar dos. En primer lugar, un ‘timing’. En base a eso se empieza a organizar todo. Sin un ‘timing’ definido con el que tú sepas cuando va a llegar uno, cuando entran los novios, cuando tenemos el cóctel, la comida, la barra libre, etc, es imposible organizarse. Y en segundo lugar, siempre preparar una boda con un año o más de antelación. Nos gusta dar un servicio de calidad y dedicar el tiempo necesario a cada uno de nuestros clientes, por lo que solo aceptamos una boda por semana y un máximo de 20 al año.

¿Existe la boda ideal?

Sí, existe. Pero no hay solo una. Hay una boda ideal por cada pareja que se case. Y mi deber y el de mi equipo como ‘weddings planners’ es idearlas, organizarlas y hacerlas realidad. Con la experiencia nos hemos dado cuenta que la boda ideal es aquella en la que sale todo rodado y como se ha planificado y todas y cada una de las partes disfruten y se vayan a casa con una sonrisa en la boca.

¿Guarda la mejor idea para la suya?

Mi boda seguramente tenga la mejor idea, pero la mejor para mí. En la que me encuentre en mi salsa y me sienta representada. Igual te ríes, pero lo bueno de esto es que si yo me casara, tendría la boda preparada en una semana, porque ya tengo todo pensando. Solo falta que me lo pidan.