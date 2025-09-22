Desde hoy lunes
El aparcamiento del baluarte de San Pedro en Badajoz está cerrado desde hoy por Almossassa
A partir del jueves solo pueden acceder vehículos autorizados al interior del recinto de la Alcazaba
Desde hoy lunes solo pueden acceder vehículos autorizados al aparcamiento del baluarte de San Pedro,en Badajoz, con motivo de Almossassa, cuyo programa más lúdico se celebra a partir del viernes, que será cuando abra el zoco con puestos que se extienden desde la plaza Alta hasta el interior de la Alcazaba.
No es el único cambio en el tráfico. Desde las 8.00 horas del jueves, 25 de septiembre, no podrán acceder los vehículos al recinto de la Alcazaba. Los espacios ya se encuentran acotados por parte de la Policía Local de Badajoz.
Además, a partir del 26 se producirán cortes de tráfico fijos en la intercesión entre las calles Joaquín Rojas Gallardo y Eugenio Hermoso, de manera que solo se permitirá el acceso a vehículos autorizados, así como en la calle Suárez de Figueroa.
Todos estos cambios se acordaron en la Junta de Seguridad Local, reunida la semana pasada, con motivo de la celebración de la fiesta de la fundación de la ciudad, Almossassa, que comenzó ayer con las conferencias y culminará el fin de semana con una extensa programación.
