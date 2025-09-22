El Ayuntamiento de Badajoz abordará la falta de accesibilidad en dos paradas de autobús con marquesina

Las dos paradas de autobús con marquesina que presentan problemas de accesibilidad en la ciudad de Badajoz, pronto estarán resueltas por la iniciativa del Concejal de Transporte Urbano del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González Serrano, y enmarcado en la colaboración habitual con Apamex en el sentido de contar con propuestas ajustadas a normativa con el asesoramiento de Otaex ( Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura).

Las paradas se encuentran en la avenida Juan Sebastián Elcano —frente al colegio CEIP Leopoldo Pastor Sito— y en la avenida Juan Pereda Pila, junto a Olivetti. En la primera, la actuación prevista incluye la construcción de una rampa con un 10% de pendiente para acceder a la plataforma donde se sitúa la marquesina, dotada de doble pasamanos en ambos lados y complementada con tres peldaños. Además, se ampliará y pavimentará la plataforma, se incorporará señalización táctil y visual para facilitar la localización de la parada y el inicio de la calzada, y se instalarán un apoyo isquiático y cartelería en braille.

En la parada de la avenida Juan Pereda Pila, la intervención consistirá en ampliarla para que el autobús pueda realizar la carga y descarga de pasajeros junto a la acera. Además, se reubicarán la marquesina, el Mupi y el Infobus hasta contar con itinerarios peatonales accesibles tanto por delante como por detrás de la parada. También se incorporará señalización táctil y visual para facilitar la localización de la parada y el inicio de la calzada, y se instalarán un apoyo isquiático y cartelería en braille.

Desde APAMEX se pone en valor esta iniciativa del Ayuntamiento de Badajoz, que está convirtiendo la infraestructura de las paradas de autobús de la ciudad en referencia en materia de accesibilidad, por las importantes mejoras implementadas.