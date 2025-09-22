Un camión portavehículos se incendia en la A-5 cerca de Badajoz

Un camión portavehículos ha comenzado a arder este lunes en la autovía A-5, cerca de Badajoz, provocando una gran columna de humo. Los bomberos del Ayuntamiento de la capital pacense pudieron sofocar las llamas. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, que se saldó sin heridos.

Iremos ampliando la información.