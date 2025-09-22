La madrugada del domingo
Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz
Se les atribuyen los delitos de riña tumultuaria, lesiones leves y atentado contra agentes de la autoridad, pues varios policías resultaron heridos en la intervención
Una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz acabó el domingo con ocho personas detenidas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.
Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la madrugada, cuando la Policía Local acudió al establecimiento tras ser alertada de que se estaba produciendo una reyerta. Según testimonios recogidos por este diario, la disputa se inició entre dos clientes, alrededor de los que se encontraban otras personas, pero cuando los agentes llegaron para poner orden, un numeroso grupo arremetió contra ellos, con insultos y agresiones. Los testigos cuentan que utilizaron vasos, botellas y "todo lo que tenían a mano" para golpearlos.
Ante esta situación, requirieron refuerzo y acudieron más patrullas de la Policía Local y también de la Nacional. Finalmente, fueron detenidas ocho personas, seis hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.
Varios policías resultaron heridos de carácter leve y también sufrieron lesiones algunos de los implicados en la trifulca, ninguna de gravedad, según la Policía Nacional, que ha confirmado que no se intervinieron armas.
De momento, se desconoce el origen de la disputa que acabó en el enfrentamiento con los agentes.
Tras ser trasladados a la comisaría, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria lesiones leves y de atentado contra agentes de la autoridad.
