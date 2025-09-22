Día Mundial del Alzheimer: “Lo más duro fue cuando mi madre dejó de conocerme”

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este lunes un acto junto a la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer (Afaex), con motivo del día mundial de esta enfermedad que se ha conmemorado este domingo.

Entre los asistentes ha estado Mari Carmen Expósito, quien ha vivido muy de cerca la enfermedad. Su madre fue diagnosticada con este trastorno de la memoria en el año 2001, cuando dice que “empezó a notar cosas raras en ella’’.

Aunque acudió al centro de salud en varias ocasiones, no le derivaron a ningún terapeuta o médico especialista. No le daban mucha importancia y le decían que eran cosas que pasaban con la edad. “Mi madre tenía 65 años todavía. Era joven y cuando la diagnostican, después de dos años de peregrinaje a los médicos, no sabes qué hacer. No te dicen que existe una asociación o que hay recursos, realmente no sabes cómo actuar con esa persona que está diagnosticada de Alzheimer”.

Pasaron los años y por suerte Carmen se enteró de que en Badajoz existía una asociación que se llama Afaex y que para ella como para otras miles de personas fue un verdadero salvavidas. “Me guiaron en el camino y comencé a entender la enfermedad mientras que ella recibió ayuda y herramientas para saber hacer las cosas, porque –matiza- había olvidado muchas de las cosas que aprendemos durante la vida”.

Insiste en que es fundamental saber que existen asociaciones como esta, que ayudan a las familias a sobrellevar toda la carga emocional, física y social que el Alzheimer implica, porque al final no es solo una enfermedad del paciente, sino de toda la familia.

Cuando los recuerdos se apagan

Recuerda que lo más duro para ella fue empezar a ver cómo su madre se deterioraba psicológicamente. “Las terapias algo la ayudaban pero la farmacología no le ayudó en nada, porque lo que le venía bien para una cosa le fastidiaba otra, así que, al final la ayuda más agradable que pude tener fue la de la asociación”, reconoce.

El día a día, cuando empiezan a borrarse los recuerdos, confiesa que es muy doloroso. “Cuando mi madre ya no sabe que yo soy su hija, ese es el peor de los momentos. Ella no entendía que yo le dijera ‘mamá’, porque decía que no tenía hijos. Entonces, yo empecé a llamarla ‘Carmen’, porque era su nombre. Duele muchísimo que tu propia madre no recuerde que tú eres su hija”, relata.

Junto a este testimonio, también está el de Manuel Lancharro que vive una situación similar, aunque en un estadio menos avanzado de la enfermedad.

Su mujer ha recibido hace dos años un diagnóstico de deterioro cognitivo, pero aún conserva parte de su memoria. Él convive con esos primeros olvidos pero a diferencia de Carmen, su esposa todavía lo reconoce y siguen haciendo muchas cosas juntos.

“El problema está en la memoria inmediata, se acuerda de cuando iba a la escuela de niña pero no se acuerda de lo que ha hecho esta mañana. Va a la cocina y no sabe a qué ha ido o, por ejemplo, no conoce a una persona que vio ayer. De momento es lo que tenemos, esperemos que Dios reparta suerte y a ver qué ocurre de aquí a unos años”, sostiene.

Miembros de Afaex y familiares de pacientes visitan el Ayuntamiento de Badajoz con motivo del Día Mundial del Alzheimer. / Santi García

Igualando derechos

Durante el acto celebrado esta mañana, se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que el presidente de Afaex, Ramón Hernández, ha recordado que este domingo se ha conmemorado el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema Igualando derechos. "Esto no es solo un lema, queremos que sea un compromiso, es el reflejo de una lucha diaria para salvaguardar la dignidad de quienes viven con alzheimer y, con ello, garantizarles los mismos derechos que a cualquier otro ciudadano", ha afirmado.

En Extremadura, actualmente, están diagnosticadas de alzheimer unas 30.000 personas, mientras que en España se estima que son unas 800.000. “Detrás de cada número, hay una historia, una vida, una familia que se ha visto alterada por un diagnóstico".

La concejala de Sanidad, Elena Salgado, ha explicado por su parte que es un honor para el ayuntamiento recibir a familiares o a miembros de Afaex, a quienes ha dado la enhorabuena por la "gran labor" que hacen porque, detrás de cada persona con alzheimer, “hay una familia que lucha, que cuida y que ama sin condiciones, sin esperar nada a cambio".

Cabe recordar que Afaex trabaja activamente para mejorar la calidad de vida de todos los afectados por esta enfermedad promoviendo al máximo el bienestar y el respeto a la dignidad de la persona con alzheimer.