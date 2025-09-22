La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas

Don Benito, Cáceres, Valdelacalzada, Oliva de la Frontera, Mérida o Badajoz son algunos de los lugares de origen del público que en la mañana de este lunes han llenado los puestos de la Feria de San Mateo de Elvas. La mayoría llegó atraída por los artículos de loza, de ahí que esta festividad sea conocida popularmente como la feria de la loza.

Decenas de pacenses han llenado los puestos de cerámica portuguesa que se disponen en el gran recinto ferial ubicado en la avenida da Piedade de la vecina población de Elvas. Todos seducidos por la calidad del producto y los bajos precios. La gran mayoría pacenses que repiten año tras año a su cita con la Feria de San Mateo, pero también procedentes de otras poblaciones extremeñas.

«Aquí hay de todo»

Es el caso de José María Rodríguez que ha visitado la feria con su mujer y con otros matrimonios de amigos desde Don Benito. Es su primera vez en la feria y le llamó la atención su tamaño y su oferta: «Es muy grande y sorprende lo diferente que son con las ferias de Extremadura. Hay muchas alternativas: comida, cacharros de cocina y mucha loza», decía mientras sostenía un carrito de la compra que usaban para transportar la vajilla adquirida.

Roberto Bresa y José María Rodríguez con los carros de la compra que iban a emplear para cargar la loza comprada en Elvas. / Santi García

Junto a él, Roberto Bresa, que ya es un asiduo a esta cita: «Es mi tercer año consecutivo. Vinimos la primera vez porque mi mujer lo vio en redes sociales y nos gustó. Este año se lo hemos dicho a los amigos y hemos venido a pasar un día agradable. Vamos a comer comida portuguesa y a disfrutar de la feria», afirmaba. Es uno de los encantos que destacan los asistentes, su variedad de productos. Aunque muchos pacenses la conocen como la feria de la loza, en ella hay mucho más: menaje de cocina, productos textiles, artesanía, decoración y alimentos típicos.

Mientras terminaba de pagar los quesos portugueses que había comprado Carlos Porras, afirmaba que «esta es una experiencia muy bonita, hay mucha variedad de productos que no solemos tener cerca. Mucha loza, mucha sábana, quesos portugueses... Aquí hay de todo», señalaba sorprendido. Él llegaba a la población lusa tras la propuesta de su hermana, que le recomendó acudir por las gangas en las vajillas.

El poder del boca a boca

Ese boca a boca funciona constantemente, a Giuliana Ramos se lo dijo un amigo con el que comparte el amor por la cocina: «Es la primera vez que vengo con curiosidad de ver lo que ofrecen. Sobre todo, por las vajillas porque me gusta la cocina». En concreto, sus expectativas eran altas por las noticias que había recibido de esta cita y quería encontrar algo especial: «Vengo mirando ensaladeras bonitas para la Navidad, ya que me gusta decorar mucho la mesa». No tenía un presupuesto cerrado para gastar, como tampoco lo tenía Rebeca Marín.

Rebeca Marín con una jara y un bol de cerámica en la mano en la feria de Elvas. / Santi García

Esta joven es natural de Valencia y hace muy poco que vive en Badajoz: «Nos hemos mudado ahora quería ver cómo era esto para comprar parte de la vajilla de nuestra casa», explicaba. Las expectativas se colmaron tras visitar el primer puesto: «Es todo un descubrimiento para mí, sobre todo por los precios y por la calidad», reconocía. Una jarra y varios boles fueron las primeras adquisiciones de Marín, que continuó durante toda la mañana del lunes buscando el menaje perfecto para su nuevo hogar.

Precios más caros

Su inexperiencia hizo que cargara con la cerámica en bolsas de plástico, algo que no ha ocurrido a los que llevan años acudiendo a feria elvense. Como es el caso de Inés López que usó una pequeña maleta. Ella y sus tres amigas fueron desde Cáceres. Es su séptima vez y pudo comprobar el cambio registrado en esta edición como la merma en los puntos de venta de cerámica: «Hay más puestos de ropa y cestería que otros años y menos de loza», afirma. Además, señala que ha apreciado un incremento de los precios con respecto a años anteriores.

El auge de los precios se encuentra en casi todos los productos, «antes había seis platos por cinco euros o cuatro jarras por seis euros, ahora los platos están a un euro y a precios más elevados». Pese a ello, «siguen siendo productos ideales y que merece la pena comprar», aseveró. El alza en los precios está justificado, según los vendedores: «Los precios de la loza han subido mucho, es mucho más caro elaborarla, han cerrado fábricas y los gastos son mayores», explica Antonio Bruno Piris, que lleva 25 años vendiendo en esta feria. Piris enumera algunas de los gastos que se han incrementado: «Los productos, la luz, el gas...».

Antonio Bruno Piris es vendedor en la tradicional Feria de la Loza en Elvas. / Santi García

«Entre 5.000 y 7.000 kilos de loza vendidas»

Pese al incremento de los precios, para él este está siendo un mejor año porque hay más público. Eso se refleja en las ventas, «entre 5.000 y 7.000 kilos de loza el primer fin de semana». La gran mayoría ha ido a parar a Badajoz y restos de lugares de España. El descenso del número de puestos ha podido mejorar la venta de los que sí están en esta feria. Los vendedores señalan que «unos desisten, otros mueren y a ello hay que sumar el precio de la loza, que está muy cara», aseguraba Piris. Además, Bella Prudencio, otra comerciante apunta una razón más: «Hay una feria muy grande junto a Lisboa, la Feria da Luz, que dura un mes y los que van allí no vienen a Elvas».

Los pacenses disfrutan de la tradicional Feria de la Loza en Elvas /

Ella vende vajillas en este recinto desde hace tres años y considera que es un éxito «gracias a los españoles». Estos llegan desde todos los puntos del país buscando: «Vienen desde Extremadura, Sevilla, Málaga y muchos sitios más». Para ella y su familia esta feria supone un gran aporte económico. Es la mejor que tienen «junto a la de Villa Real de San Antonio, frente a Ayamonte, porque también hace frontera con España». En estas dos ferias realizan una interesante parte de los ingresos anuales: «En la de Elvas podemos generar entre el 20 y el 30% de la facturación del año», asegura Prudencio.

Aunque uno de los atractivos es la compra de loza, la gran mayoría de los asistentes finalizan la jornada disfrutando de la gastronomía portuguesa y el resto de sus atractivos. Un plan que se podrá realizar hasta el próximo 28 de septiembre.