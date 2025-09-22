La Filmoteca de Extremadura proyecta en Badajoz 'El último suspiro'

La filmoteca de Extremadura proyecta mañana en el Centro Joven Puente Real de Badajoz la película francesa ‘El último suspiro’. El filme se proyectará en versión original con subtítulos al español a las 18.00 y las 20.30 horas.

Este drama, dirigido por Costa-Gavras y protagonizado por Denis Podalydés y Kad Merad, fue nominado a la Concha de Oro a Mejor película en el Festival de San Sebastián 2024.

La película, a través de su enfoque sensible y profundo, invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y las conexiones que se forjan a lo largo de ella.

En un diálogo amistoso y apasionado, el médico Augustin Masset (Kad Merad) y el escritor Fabrice Toussaint (Podalydés) se enfrentan cara a cara, uno con el final de la vida de sus pacientes, y el otro, con su propio destino.

A lo largo de este recorrido, entre risas y lágrimas, los dos personajes descubren la complejidad de la existencia humana, enfrentándose a la inevitable verdad del fin, pero también celebrando la riqueza de las experiencias vividas.