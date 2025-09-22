Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado

Hacer un recorrido en autobús por la capital pacense para recordar historias y lugares. Esto es lo que podrán vivir este jueves los mayores de Badajoz dentro de la iniciativa ‘Recordando mi ciudad’, organizada por la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias afines (Afaex) junto al ayuntamiento.

Es la segunda edición de esta actividad enmarcada dentro de los actos conmemorativos por el Día Mundial del Alzheimer que se ha celebrado este domingo 21 de septiembre y que pone en valor la ciudad y su evolución con el paso de los años.

Consiste en un paseo en autobús urbano que recorrerá lugares emblemáticos, con inicio y final en la plaza de Cervantes (San Andrés), pasando -entre otros lugares- por el palacio de congresos Manuel Rojas, la avenida de Huelva, el paseo de San Francisco, el parque de Castelar, paseo Fluvial o puerta de Palmas.

Como novedad, el barrio de San Roque se incorpora a esta ruta que “pretende evocar los recuerdos del pasado para estimular la memoria, fortalecer el sentido de identidad y fomentar la interacción social”, tal y como ha señalado en la presentación, el concejal de Servicios Sociales, Juancho Pérez.

Durante este viaje, los usuarios que participen recibirán un dosier con información y fotografías antiguas de los lugares que han visitado para que puedan ver cómo fueron y cómo son en la actualidad. Así, a través de este recorrido, tendrán “la oportunidad de vivir momentos importantes y de presentar recuerdos vinculados a los sitios que marcaron su vida”.

La ruta, dirigida a los mayores en general y a personas con deterioro cognitivo leve, tendrá su salida a las 11.30 horas desde la plaza Cervantes y el trayecto tendrá una duración aproximada de una hora y media.

En cuanto al aforo, es para 30 personas, pero si se apuntan más mayores, Tubasa estudiará la posibilidad de habilitar un segundo autobús. El viaje es totalmente gratuito, previa inscripción en el teléfono 636005113.

Recordar la ciudad es recordar la vida

Belén Pocostales, que es psicóloga en Afaex, ha explicado que para la asociación es un “orgullo” poder presentar una vez más esta actividad que nació con “mucho cariño” el año pasado y que vuelve porque fue muy especial para quienes la vivieron. “Lo que hacemos no es un simple recorrido en autobús, es un viaje por la memoria. Queremos que nuestras personas mayores, muchas de ellas con Alzheimer u otras demencias, puedan mirar por la ventana, ver su ciudad y decir ahí estaba mi colegio o por ahí salía yo de joven”.

“Nosotros creemos que recordar la ciudad también es recordar la vida y con actividades como esta conseguimos que nuestros mayores sientan que siguen siendo parte activa de Badajoz”.

El año pasado, ha recordado, “visitamos lugares históricos y en esta ocasión hemos querido dar un paso más e incluir la barriada de San Roque, que es un barrio muy querido y lleno de recuerdos para muchísima gente de aquí. Así seguimos ampliando rincones y memorias”.

Por su parte, la directora de la asociación, Alba Hueros, ha precisado que el lema de este año para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer es ‘Igualando derechos’, un lema que busca preservar la dignidad de las personas ya que, “en la medida en que estas personas no pueden defender sus derechos, tenemos que ser los demás los que tomemos esa responsabilidad, buscando que puedan tomar sus decisiones y para ello necesitamos tanto que se realice un diagnóstico precoz, como que se les facilite información suficiente para que puedan tomar sus decisiones antes de que sea demasiado tarde”.

Por eso la directora ha resaltado que “es muy importante y es de urgencia máxima que se invierta en investigación para luchar contra esta dolencia, para encontrar la causa y especialmente para poder otorgar un remedio”.

En este sentido, ha recordado que además de esta lucha por encontrar la causa, desde Afaex, se ofrecen a los pacientes las mejores terapias adaptadas a cada uno de ellos y se subvencionan sus costes para que las familias puedan recibir recursos, que es fundamental, puesto que no todos cuentan con las mismas posibilidades.