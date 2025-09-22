Hasta el 30 de septiembre
El museo de la Ciudad ‘Luis de Morales’ acoge la exposición ‘Sombras Duras'
La Agrupación Fotográfica Extremeña tiene como objetivo destacar que las sombras no son meras ausencias de luz, sino presencias potentes que actúan como personajes en sí mismas, que generan una segunda realidad que dialoga con lo visible
El espacio expositivo del patio del museo de La Ciudad de Badajoz ‘Luis de Morales’ acoge hasta el próximo 30 de septiembre la exposición colectiva de la Agrupación Fotográfica Extremeña, ‘Sombras Duras: La Estética de la Dureza Lumínica’.
La sombra, entendida como la ausencia de luz o la silueta oscura proyectada por un cuerpo opaco que bloquea una fuente luminosa, es el punto de partida de esta muestra en conjunto de 25 miembros de la Agrupación Fotográfica Extremeña. Al añadir al eje principal el adjetivo ‘duras’, adentran al espectador en un universo visual donde la luz intensa no concede tregua, y las sombras se definen con bordes marcados, grises densos y negros profundos.
Las imágenes de ‘Sombras Duras’ exploran cómo una iluminación extrema puede transformar lo cotidiano. El alto contraste redefine volúmenes, altera la percepción de los espacios y convierte lo aparentemente común en escenas cargadas de dramatismo. En este contexto, la sombra deja de ser un elemento pasivo o accesorio: se convierte en protagonista, moldeando el lenguaje visual y condicionando el significado de cada fotografía e imagen.
El objetivo de la exposición es destacar que las sombras no son meras ausencias de luz, sino presencias potentes que actúan como personajes en sí mismas, que generan una segunda realidad que dialoga con lo visible. Estas revelan cómo la dureza lumínica puede subvertir un entorno y ofrecer una estética poderosa, bella, directa y casi teatral.
La exposición puede visitarse de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 horas los sábados, domingos y festivos. En horario de tarde puede visitarse de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 horas. La entrada es gratuita.
