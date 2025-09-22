El PSOE de Badajoz reclama "accesos seguros" al campo de fútbol y al cementerio de Gévora

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha presentado en el ayuntamiento pacense una moción para exigir a la Junta de Extremadura la mejora inmediata de los accesos al cementerio y al campo de fútbol de Gévora, situados en la carretera EX-209.

Mediante un comunicado, el PSOE subraya que esta vía, de un único carril por sentido, soporta un "tránsito constante" de vehículos privados, agrícolas e industriales, y en el tramo de Gévora obliga a "maniobrar directamente sobre la calzada" para entrar o salir de las instalaciones. Una situación que, según los socialistas, constituye "un evidente riesgo de accidente, con giros inseguros y frenadas en seco en plena carretera".

La concejala socialista de Poblados, Sara Durán, recuerda que se trata de una reivindicación reiterada de los vecinos y vecinas de Gévora: "La seguridad vial no puede esperar. Es inaceptable que para acceder a un cementerio o a un campo de fútbol haya que jugarse la vida en una carretera con tanto tránsito", señala.

Acceso al aparcamiento del campo de fútbol de Gévora / La Crónica

Durán advierte, además, de que "el problema se verá agravado" con el proyecto del equipo de gobierno para construir algún día una piscina, "sin empezar aún, ya lleva dos años de retraso", junto al campo de fútbol, compartiendo parte de sus instalaciones. "Ese nuevo servicio público atraerá todavía más tráfico y hará imprescindible una actuación urgente en la EX-209", subraya la concejala.

Los socialistas plantean que "existen varias soluciones técnicas posibles" (glorieta, carriles de espera, desdoblamientos parciales o un vial de servicio" y reclaman a la Junta de Extremadura "que encargue un proyecto técnico cuanto antes y lo financie en los presupuestos de 2026".

"Hay alternativas, lo que falta es voluntad política. Desde el PSOE exigimos que se actúe ya, porque hablamos de la seguridad de cientos de personas que acuden a diario a estas instalaciones”, concluye Sara Durán.