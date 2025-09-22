Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: "Menores de 12 años acaban tirados por el suelo"

El parque de Las Vaguadas, en Badajoz, se ha convertido en un punto de reunión habitual para la celebración de botellones desde la pandemia. Los vecinos aseguran estar “desesperados” por una situación que se repite semana tras semana (de jueves a domingo) y que genera cada vez más ruido, suciedad y altercados. Lo que más les preocupa, advierten, es que cada vez son más jóvenes —incluso menores de edad— los que participan en estas concentraciones.

Belén es una de las vecinas de Las Vaguadas que vive muy cerca de la zona donde se concentran. Suele pasear con sus mascotas por la explanada del parque, junto al centro comercial de la urbanización, pero asegura que cada vez es más peligroso. “Los animales se pueden clavar cristales en las patas”, lamenta. “Cuando llega la policía salen en bandada, cargados de botellas de alcohol y no precisamente de cerveza”.

Escenas que preocupan

Las escenas que relata esta vecina reflejan la tensión que se vive en la zona. Recuerda que a un residente “llegaron incluso a darle patadas a la puerta de su casa hasta descolgársela”.

También han presenciado situaciones delicadas: “Vimos a un chico que intentaba ayudar a una niña en estado de embriaguez, pero la estaba toqueteando y ella no era consciente”, relata Roberto, otro de los vecinos de la urbanización. A ello se suman menores vomitando en el suelo o comportamientos violentos que, según cuentan, generan miedo a la hora de denunciar.

La vivienda de Verónica está muy próxima al parque. Explica que los chicos organizan los encuentros a través de internet y que, durante las vacaciones, los botellones se han llegado a celebrar de lunes a lunes sin descanso. Afirma que lo malo no es solo el ruido, las voces o las peleas, sino también lo que ven: “Hay niños de apenas 12 o 15 años bebiendo hasta acabar vomitando o cayéndose al suelo”.

Asegura que estas concentraciones son cada vez más frecuentes desde el año 2020 y que, cuando los jóvenes detectan las luces de los vehículos policiales, esconden o tiran rápidamente el alcohol, lo que dificulta la intervención. Una situación que, según advierte, sufren a diario los residentes, ya que les resulta imposible salir con sus hijos o sus mascotas a pasear por el parque.

“Lo peor es que cuando alguno de nosotros se atreve a dar la voz de alarma, corre el riesgo de recibir insultos o amenazas por parte de los adolescentes. Esta situación nos hace sentirnos indefensos y no sabemos cómo actuar”, indica otro de los vecinos desde el anonimato.

Como dato llamativo, añade que la ambulancia acude cada semana para atender a menores que han bebido en exceso. “Es cierto que hay presencia policial, pero no de manera constante. El problema es que, cuando los chicos ven llegar los coches, esconden las bebidas entre los arbustos o detrás de una caseta del parque y así la policía no puede sancionarlos”.

Control preventivo

La Policía Local de Badajoz por su parte, ha asegurado a este diario que tiene constancia de la situación y que se está actuando. Explican que en la zona se lleva a cabo una “vigilancia preventiva”, además de atender las llamadas vecinales y sancionar a los infractores cuando corresponde.

Cabe recordar que en Badajoz el consumo de alcohol en espacios públicos está prohibido por la Ordenanza Municipal de Convivencia. Los botellones son ilegales y quienes sean sorprendidos consumiendo alcohol en la vía pública pueden enfrentarse a sanciones económicas, que varían según la gravedad de la infracción.

Además, la normativa protege especialmente a los menores: está prohibido que consuman alcohol en la calle y los adultos que faciliten bebidas a los menores también pueden ser multados.